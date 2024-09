Nie minęła godzina, a wszystkie psy i koty zostały zabrane. "To było wzruszające"

Informacja o ewakuacji oławskiego przytuliska dla bezdomnych zwierząt w związku z niepewną sytuacją powodziową pojawiła się w mediach społecznościowych placówki w poniedziałek przed południem. "DZIŚ O 16 EWAKUUJEMY ZWIERZĘTA Z PRZYTULISKA ‼️‼️‼️ OSOBY CHĘTNE DO DANIA DOMU NA TYDZIEŃ CZASU (lub więcej w zależności od sytuacji) I POMOCY PROSIMY O PRZYJAZD DO NAS" - napisało przytulisko. Jak się okazało, odzew na zamieszczony wpis był ogromny.

"Przechodziły nas ciarki"

Dziennikarz tvn24.pl rozmawiał z przedstawicielką przytuliska w Oławie. Przyznała, że nie spodziewała się takiego odzewu ze strony ludzi. - Zdecydowaliśmy na to, mimo że Oława wcześniej nigdy nie była zalana. Ogłosiliśmy to o godzinie 11, umówiliśmy się z ludźmi na godzinę 16, a po 17 już nie było ani jednego zwierzaka. Ludzie stali w kolejce, to było takie naprawdę wzruszające, samochodów nigdy nie było tyle - około 200. Nas aż ciarki przechodziły, nie spodziewaliśmy się takiego odzewu - przekazała Justyna Duszkiewicz z Przytuliska dla zwierząt w Oławie. Dodała, że wszystkie zwierzęta - 13 psów i 30 kotów trafiło na początek do domów tymczasowych. - Mamy już parę deklaracji od ludzi, u których zostaną na stałe lub do czasu znalezienia dla innych domów stałych, więc wydaje się, że część do nas już nie wróci - podkreśliła.