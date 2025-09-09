Do zdarzenia doszło w powiecie oławskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór, około godziny 21:30 na trasie z Marcinkowic w kierunku Zakrzowa. Policjanci dostali informację o tym, że na łuku drogi samochód osobowy wypadł z jezdni i wjechał w pole kukurydzy.

"Na miejscu szybko okazało się, że za kierownicą siedział 18-letni mieszkaniec powiatu oławskiego, który nie miał prawa jazdy. Co więcej, badanie alkomatem wykazało, że był nietrzeźwy - miał jeden promil alkoholu w organizmie" - informuje oławska policja.

Pijany 18-latek bez prawa jazdy zakończył jazdę w polu kukurydzy Źródło: KPP w Oławie

Samochód zabezpieczono na parking strzeżony. Teraz o losie 18-latka zdecyduje sąd, a grozi mu kara nawet do 3 lat więzienia i wysoka grzywna.