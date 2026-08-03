Wrocław Atakowali w pociągach i na ulicach. Są w areszcie Oprac. Svitlana Kucherenko |

Powiat oławski Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KPP w Oławie

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W drugiej połowie lipca oławscy policjanci prowadzili intensywne działania w związku z trzema brutalnymi rozbojami, do których doszło na terenie miasta oraz w pociągach przejeżdżających przez Oławę.

Pierwszy z rozbojów miał miejsce 17 lipca w pociągu relacji Lublin-Wrocław Główny. Na wysokości stacji Oława 35-letni mieszkaniec Wrocławia został zaatakowany przez kobietę i mężczyznę. Napastnicy bili go, szarpali za ubranie i odpychali, a następnie zabrali mu okulary korekcyjne.

Trzy dni później policjanci zatrzymali 33-letnią mieszkankę Oławy podejrzaną o udział w przestępstwie. Kobieta została tymczasowo aresztowana.

Napad na obywateli Bangladeszu

Do kolejnego rozboju doszło w nocy z 18 na 19 lipca. Ofiarami byli dwaj obywatele Bangladeszu, którzy wracali z pracy i wpłacali utarg we wpłatomacie.

"Sprawca bił obu mężczyzn po głowie i całym ciele, a następnie ukradł im gotówkę, portfel z dokumentami oraz kartami płatniczymi. Jeden z pokrzywdzonych wymagał pomocy medycznej" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Oławie.

Policjanci ustalili, że podejrzany o ten napad miał brać udział także we wcześniejszym rozboju w pociągu.

Bili, przewracali na ziemię i okradali Źródło zdjęcia: KPP w Oławie

Awantura w pociągu i atak na kierownika składu

Trzecie zdarzenie miało miejsce 30 lipca około godziny 00.30. Kierownik pociągu relacji Warszawa-Wrocław Główny powiadomił służby o agresywnych pasażerach wszczynających awanturę.

"W trakcie wykonywania obowiązków służbowych został uderzony w twarz, czym naruszono jego nietykalność cielesną. Po opuszczeniu składu na stacji Oława sprawcy rzucali w pociąg różnymi przedmiotami, powodując uszkodzenie mienia" - informuje policja.

Jak ustalili śledczy, po oddaleniu się z rejonu dworca napastnicy zaatakowali 20-letniego mieszkańca Oławy. Bili go, przewrócili na ziemię, a następnie ukradli okulary i słuchawki o łącznej wartości 600 złotych.

Wszyscy podejrzani trafili do aresztu

Policjanci zatrzymali jednego ze sprawców, 42-letniego mieszkańca Oławy, krótko po rozboju. Kilka godzin później kryminalni, po pościgu, zatrzymali drugiego podejrzanego, 21-latka. Obaj byli wcześniej karani za inne przestępstwa i wykroczenia.

Policja zatrzymała trzech podejrzanych Źródło zdjęcia: KPP w Oławie

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec wszystkich zatrzymanych trzymiesięczny areszt. Za rozbój grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie podejrzanych zdecyduje sąd.