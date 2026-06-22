Pies wbiegł na posesję i zagryzł chihuahuę. Sprawa trafi do sądu
Mieszkańcy Nowego Dworu w powiecie oławskim alarmują o zagrożeniu ze strony psów zachowujących się agresywnie. Jedno ze zwierząt 16 czerwca wtargnęło na prywatną posesję i zagryzło chihuahuę. Do redakcji Kontakt24 zgłosiła się pani Małgorzata, właścicielka zagryzionego psa.
- Mąż żegnał kolegę, odprowadzał go. Otworzyli bramę. Nagle, nie wiadomo skąd, wbiegł ten pies. Zachowywał się bardzo agresywnie. Rzucił się na mojego psa, zabił go - opowiadała pani Małgorzata.
Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu. Jak dodaje pani Małgorzata, ten sam pies po chwili zaatakował na sąsiedniej posesji dwa owczarki niemieckie.
Interweniowała policja
Policja potwierdza, że 16 czerwca doszło do interwencji w tej sprawie. - W zgłoszeniu chodziło o agresywnego psa, który wykorzystując otwartą bramę posesji wbiegł i zaczął się gryźć z owczarkiem, po czym uciekł. Został znaleziony na końcu miejscowości - informuje asp. sztab. Wioletta Polerowicz z Komendy Miejskiej Policji w Oławie.
Jak dodaje, podczas interwencji zgłosił się również mężczyzna, którego pies został zagryziony.
- Policjanci ustalili właściciela zwierzęcia. Wobec niego skierowano sprawę do sądu - przekazuje rzeczniczka.
Policja jednocześnie podkreśla, że od początku roku nie odnotowano innych zgłoszeń dotyczących agresywnych psów w tej miejscowości.
Mieszkańcy chcą reakcji władz
Właścicielka zagryzionego psa mówi jednak, że podobne sytuacje dotyczące psów z jednej z posesji mają się powtarzać od dłuższego czasu, dlatego mieszkańcy wsi podpisali petycję, w której domagają się reakcji władz gminy i służb. Problem zgłoszono także do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
- Nie chcemy, żeby następna ofiara była dzieckiem lub kolejnym zwierzęciem - mówi pani Małgorzata.
- Petycja wpłynęła do urzędu i jest obecnie w trakcie rozpatrywania. W niej mieszkańcy prosili o skontrolowanie posesji pod kątem prowadzenia nielegalnej hodowli. Analizujemy, czy została prawidłowo skierowana oraz czy gmina jest właściwym organem do zajmowania się tym zjawiskiem, które miało miejsce w Nowym Dworze. Niewykluczone, że sprawą powinien zająć się Powiatowy Inspektor Weterynarii - mówi Michał Wolski, zastępca burmistrza Jelcza-Laskowic.
- Podejrzewamy, że mogło dojść nie tylko do zagrożenia dla ludzi i zwierząt, ale także do nieprawidłowości związanych z hodowlą. Niezależnie od tego policja prowadzi kontrole. Pierwsza z nich odbyła się w ubiegłym tygodniu, a na wtorek zaplanowano kolejne wejście na teren posesji - dodaje Wolski.