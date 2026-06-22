Dolnośląskie Pies wbiegł na posesję i zagryzł chihuahuę. Sprawa trafi do sądu Svitlana Kucherenko |

Na podwórko wbiegł pies Źródło wideo: Kontakt24 / Internautka Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Internautka

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Mieszkańcy Nowego Dworu w powiecie oławskim alarmują o zagrożeniu ze strony psów zachowujących się agresywnie. Jedno ze zwierząt 16 czerwca wtargnęło na prywatną posesję i zagryzło chihuahuę. Do redakcji Kontakt24 zgłosiła się pani Małgorzata, właścicielka zagryzionego psa.

- Mąż żegnał kolegę, odprowadzał go. Otworzyli bramę. Nagle, nie wiadomo skąd, wbiegł ten pies. Zachowywał się bardzo agresywnie. Rzucił się na mojego psa, zabił go - opowiadała pani Małgorzata.

Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu. Jak dodaje pani Małgorzata, ten sam pies po chwili zaatakował na sąsiedniej posesji dwa owczarki niemieckie.

Na podwórko wbiegł pies Źródło: Kontakt24 / Internautka

Interweniowała policja

Policja potwierdza, że 16 czerwca doszło do interwencji w tej sprawie. - W zgłoszeniu chodziło o agresywnego psa, który wykorzystując otwartą bramę posesji wbiegł i zaczął się gryźć z owczarkiem, po czym uciekł. Został znaleziony na końcu miejscowości - informuje asp. sztab. Wioletta Polerowicz z Komendy Miejskiej Policji w Oławie.

Jak dodaje, podczas interwencji zgłosił się również mężczyzna, którego pies został zagryziony.

- Policjanci ustalili właściciela zwierzęcia. Wobec niego skierowano sprawę do sądu - przekazuje rzeczniczka.

Policja jednocześnie podkreśla, że od początku roku nie odnotowano innych zgłoszeń dotyczących agresywnych psów w tej miejscowości.

Mieszkańcy chcą reakcji władz

Właścicielka zagryzionego psa mówi jednak, że podobne sytuacje dotyczące psów z jednej z posesji mają się powtarzać od dłuższego czasu, dlatego mieszkańcy wsi podpisali petycję, w której domagają się reakcji władz gminy i służb. Problem zgłoszono także do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

- Nie chcemy, żeby następna ofiara była dzieckiem lub kolejnym zwierzęciem - mówi pani Małgorzata.

Pies wbiegł na posesję i zagryzł innego psa Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Internautka

- Petycja wpłynęła do urzędu i jest obecnie w trakcie rozpatrywania. W niej mieszkańcy prosili o skontrolowanie posesji pod kątem prowadzenia nielegalnej hodowli. Analizujemy, czy została prawidłowo skierowana oraz czy gmina jest właściwym organem do zajmowania się tym zjawiskiem, które miało miejsce w Nowym Dworze. Niewykluczone, że sprawą powinien zająć się Powiatowy Inspektor Weterynarii - mówi Michał Wolski, zastępca burmistrza Jelcza-Laskowic.

- Podejrzewamy, że mogło dojść nie tylko do zagrożenia dla ludzi i zwierząt, ale także do nieprawidłowości związanych z hodowlą. Niezależnie od tego policja prowadzi kontrole. Pierwsza z nich odbyła się w ubiegłym tygodniu, a na wtorek zaplanowano kolejne wejście na teren posesji - dodaje Wolski.

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