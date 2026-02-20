Pijany uciekał przed policją. W samochodzie miał puste butelki

Podczas patrolu w gminie Nowogrodziec policjanci z Bolesławca próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę samochodu osobowego, jednak mężczyzna postanowił im uciec.
"Pościg zakończył się na podwórku 37-latka, gdzie na koniec sam wjechał, widząc, że nie uniknie kontroli" - informuje dolnośląska policja.
Miał trzy promile alkoholu w organizmie
Jak się okazało, kierowca miał ponad trzy promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo w jego samochodzie policjanci znaleźli puste butelki.
Teraz 37-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara nawet pięciu lat pozbawienia wolności, wieloletnia utrata prawa jazdy oraz konsekwencje finansowe.
Opracowała Svitlana Kucherenko /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Dolnośląska policja