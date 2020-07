Siedem osób rannych po czołowym zderzeniu

Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie na odcinku drogi krajowej numer 46 pomiędzy Niemodlinem, a zjazdem na autostradę A4. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobowym oplem 71-latek z nieznanej wciąż przyczyny podczas wykonywania manewru wymijania zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z osobowym subaru - informuje Agnieszka Nierychła, rzecznik policji w Opolu. To, co stało się na drodze widać na nagraniu z kamery monitoringu, do którego dotarł portal prostozopolskiego.pl. W pewnym momencie opel jadący za innym autem zaczyna zjeżdżać na drugi pas i zderza się z jadącym - pomiędzy dwoma autami - subaru. Jak mówi policjantka zdarzenie i zniszczenia aut wyglądały bardzo poważnie.