Nie żyje Janina Szelewska - najstarsza wolontariuszka WOŚP

Wiek nie przeszkadzał jej pomagać

Wyrazu współczucia dla rodziny złożyła senatorka z Koalicji Obywatelskiej. "Smutny był dzisiejszy poranek .. Dotarła do mnie wiadomość, że odeszła Pani Janina Szelewska. Moja Ulubiona 100-latka. Niedawno świętowaliśmy wspólnie Jej Jubileusz. Pozostaje we mnie wdzięczność, że mogłam Ją znać, podziwiać jej uśmiech, który rozsiewała wokół i dobro, które czyniła. I to w czasie pandemii i to, jako Wolontariuszka WOŚP" - napisała senatorka Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.