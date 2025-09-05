Jechał pod prąd, "prosto na inny pojazd". Podczas cofania doprowadził do kolizji

Dyżurny lubińskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące uszkodzenia zaparkowanego pojazdu, prawdopodobnie przez nietrzeźwego kierującego. Na miejsce wysłano funkcjonariuszy ruchu drogowego.
"Mężczyzna, kierując osobowym volkswagenem, włączając się do ruchu na ulicy Pawiej w Lubinie, skręcił w lewo i jechał pod prąd prosto na inny pojazd, którego kierujący widząc zagrożenie, zaczął trąbić i sygnalizując światłami o złym kierunku jazdy. 54-latek zatrzymał swoje auto i zaczął cofać, uderzając w inny zaparkowany samochód" - informuje policja w Lubinie.
Kiedy zgłaszający zbliżył się do 54-letniego kierowcy, wyczuł silną woń alkoholu. Mężczyzna został sprawdzony przez policjantów. Wynik? Ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.
Auto zostało zabezpieczone na policyjnym parkingu. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. 54-latek odpowie przed sądem. Grozi mu do trzech lat więzienia.
Autorka/Autor: SK/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Lubinie