Wrocław

Stał przy sklepie, został postrzelony w szyję

Strzał z broni pneumatycznej w Lubaniu
Lubań
Źródło: Google Maps
52-letni mieszkaniec Lubania (woj. dolnośląskie) został postrzelony w szyję z broni pneumatycznej i w ciężkim stanie trafił do szpitala we Wrocławiu. Policja zatrzymała podejrzewanego 58-latka.

W niedzielny wieczór, 31 sierpnia, w Lubaniu na Dolnym Śląsku 52-letni mieszkaniec miasta został postrzelony w szyję z broni pneumatycznej. Jak poinformował portal lubanski.eu, do zdarzenia doszło koło jednego ze sklepów. Po postrzeleniu sprawca uciekł, pomoc do rannego wezwali pracownicy sklepu.

- Mężczyzna na skutek oddania strzału z broni pneumatycznej został raniony w dolną część szyi, co spowodowało u niego poważne obrażenia zagrażające życiu. Pokrzywdzony jest w ciężkim stanie, został przewieziony do szpitala we Wrocławiu - przekazała nam prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Podejrzewany 58-letni mieszkaniec Lubania został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy, co uniemożliwiło przeprowadzenie czynności procesowych z jego udziałem.

Usiłowanie zabójstwa w Lubaniu

- Prokuratura Rejonowa w Lubaniu wszczęła śledztwo w kierunku usiłowania zabójstwa. Dzisiaj prokurator przesłuchuje świadków tego zdarzenia, natomiast jutro będą wykonywane czynności z podejrzanym. Mężczyźnie zostanie przedstawiony zarzut, prokurator przesłucha go w charakterze podejrzanego, a następnie podejmie decyzję co do zastosowania środków zapobiegawczych - wyjaśnia Węglarowicz-Makowska.

Prokuratura nie ujawnia na razie szczegółów dotyczących motywów działania sprawcy ani okoliczności samego zdarzenia.

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Województwo dolnośląskie Prokuratura Strzelanina
