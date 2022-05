Pędził 121 km/h tam, gdzie dozwolone było 40 km/h. Stracił prawo jazdy i dostał 2500 złotych mandatu

Do zatrzymania pirata drogowego przez policjantów z grupy Speed doszło w sobotę na drodze krajowej nr 15 w miejscowości Ligota. - Patrol z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy zatrzymał do kontroli drogowej kierującego volkswagenem. Powodem interwencji była nadmierna prędkość. 26-latek w terenie zabudowanym wykazał się dużą nieodpowiedzialnością i przy ograniczeniu prędkości do 40 kilometrów na godzinę, pędził aż 121 kilometrów na godzinę - informuje aspirant Daria Szydłowska z trzebnickiej policji.

Surowa kara

Dolnośląscy policjanci apelują do kierowców o rozwagę na drodze i zdjęcie nogi z gazu. - Myślmy o tym co robimy. Pamiętajmy, że zdarzają się wypadki i techniczne awarie pojazdów, ale w większości przypadków to my jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo na drodze - podkreśla podkomisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.