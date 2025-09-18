Ksiądz zdefraudował ponad milion złotych. Jest wyrok

Do zdarzeń doszło w powiecie Legnickim

W czwartek Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał byłego proboszcza Włodzimierza G. za winnego zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę roku i dwóch miesięcy bezwzględnego więzienia.

Tym samym sąd obniżył wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy, który w styczniu 2024 roku skazał duchownego na dwa lata więzienia.

Pieniądze, które zdefraudował ks. Włodzimierz G., pochodziły z budżetów resortu kultury i miejscowej gminy. Chodzi o ponad 1,2 mln zł. Według oskarżenia G. przeznaczył część tej sumy na zakup kryptowalut, a resztę wypłacił sobie.

Kryptowaluty zamiast remontu kościoła

Fundusze, które według prokuratury przywłaszczył oskarżony, miały zostać przeznaczone na remont bazyliki w Legnickim Polu i kościoła filialnego w Gniewomierzu. Włodzimierz G. był proboszczem w tej parafii. Po wykryciu nieprawidłowości w 2022 roku został zawieszony przez ordynariusza legnickiego biskupa Andrzeja Siemieniewskiego.