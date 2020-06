Były dziekan i wykładowca skazany za molestowanie studentów

Sześcioro pokrzywdzonych

Z uwagi na delikatny charakter sprawy śledczy nie chcą wchodzić w jej szczegóły, w tym m.in., na czym miały te czynności polegać. Zgromadzone w postępowaniu dowody wskazały, że G. w latach 2015-2017 wykorzystywał swoją pozycję w relacji wykładowca-student wobec sześciu osób. Wszyscy to studenci kierunku ratownictwo medyczne, z którymi mężczyzna prowadził zajęcia z wielu przedmiotów. Do molestowania - jak ustaliła prokuratura - dochodziło podczas egzaminów i zaliczeń. To, że zachowanie wykładowcy miało charakter seksualny, potwierdził biegły w opinii seksuologicznej.

Jarosław G. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Został oskarżony o nadużycie stosunku zależności i doprowadzenie swoich studentów do poddania się innej czynności seksualnej, za co groziło mu do trzech lat więzienia.