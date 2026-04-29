Szła z małym chłopcem, przewracała się na chodniku

27 kwietnia po godzinie 16 policjanci dostali zgłoszenie dotyczące kobiety, która idzie z małym dzieckiem i przewraca się na chodniku.

"Jak relacjonowała zgłaszająca, jadąc samochodem zauważyła kobietę prowadzącą za rękę małego chłopca. W pewnym momencie oboje upadli na chodnik. Sytuacja powtórzyła się kilkukrotnie. Kobieta nie tylko nie była w stanie utrzymać równowagi, ale również zaczęła szarpać dziecko, a następnie, płaczące, ciągnąć po chodniku" - informuje Komenda Miejska w Legnicy.

Na miejsce wysłano patrol. W trakcie dojazdu funkcjonariusze zauważyli, jak 29-letnia obywatelka Ukrainy szarpała się z inną kobietą, próbując wyrwać jej z rąk swoje 2,5-letnie dziecko.

Policjanci wezwali ratowników medycznych. Na szczęście, badanie wykazało, że chłopiec nie odniósł obrażeń.

Miała prawie trzy promile

Po przebadaniu matki alkomatem, okazało się, że ma blisko trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Na miejsce dotarł ojciec dziecka, który był trzeźwy i to właśnie jemu przekazano 2,5-latka pod opiekę.

29-latka została zatrzymana i usłyszała zarzuty narażenia dziecka, nad którym ma obowiązek sprawowania opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej do pięciu lat pozbawienia wolności.

