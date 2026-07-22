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Zarzuty po napaści na troje nastolatków w Legnicy

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Do agresji doszło na placu zabaw
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zdarzenia z Legnicy, gdzie kobieta zaatakowała troje nastolatków z Ukrainy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Kobieta, która zaatakowała na placu zabaw w Legnicy troje nastolatków z Ukrainy usłyszała już zarzuty. Śledczy chcą, by odpowiedziała za używanie przemocy w stosunku do osób z przyczyn narodowościowych oraz działanie z pobudek chuligańskich.  

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Nawet siedem lat i sześć miesięcy pozbawienia wolności grozi kobiecie, która 19 lipca pojawiła się na placu zabaw przy ul. Polarnej w Legnicy, gdzie najpierw miała zaczepiać, a potem zaatakować dzieci z Ukrainy.

Jak dowiedział się reporter TVN24, kobieta usłyszała już zarzut dotyczący dyskryminacji, polegający na używaniu przemocy wobec innych osób z powodów narodowościowych. Według śledczych kobieta działała z pobudek chuligańskich, co sprawia, że grozi jej surowsza kara.

Wobec kobiety zastosowano dozór policyjny i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych oraz ich matek. Podejrzana ma również zakaz wstępu na plac zabaw, gdzie miało dojść do napaści.

Matki złożyły zeznania, policja zabezpieczyła nagrania

Policja zgłoszenie o zdarzeniu na placu zabaw przy ul. Polarnej w Legnicy otrzymała w niedzielę, 19 lipca, około godziny 15. Doszło do niego dzień wcześniej, w sobotę, około 21.

Sprawę nagłośniła w mediach społecznościowych matka dwóch dziewczynek - w tym jednej poszkodowanej.

Według jej relacji, dzieci przebywały w pobliżu basenu przy ul. Polarnej w Legnicy. Podeszła do nich nieznana kobieta, ze swoimi dziećmi, która zwróciła im uwagę na to, że posługują się w Polsce językiem ukraińskim.

Do agresji doszło na placu zabaw
Do agresji doszło na placu zabaw
Źródło zdjęcia: TVN24

Miała jeszcze kilkukrotnie ich zaczepiać, a w końcu uderzyć pięścią jedną z córek opisującej sytuację matki, inną dziewczynkę oraz chłopaka, który stanął w ich obronie.

Pani Alina w swoim wpisie wspomniała też, że jej druga córka odważyła się i zapytała agresorkę wprost, dlaczego to zrobiła. W odpowiedzi miała usłyszeć: bo jesteście z Ukrainy.

Policja zabezpieczyła monitoring miejski i - jak przekazała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy - nagranie to potwierdza treść zeznań matek pokrzywdzonych.

Źródło: TVN24
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Tagi:
UkrainaPolicjaProkuraturaksenofobia
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
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