Szedł ulicą i przebijał nożem opony

W minionym tygodniu w nocy na jednej z ulic w Legnicy mężczyzna, trzymając w ręku przedmiot przypominający nóż, groził przechodniowi. Na miejsce wysłano patrol policji, który szybko odnalazł opisywanego mężczyznę.

"Na widok policjantów odrzucił trzymany w ręku nóż. Funkcjonariusze natychmiast obezwładnili i zatrzymali mężczyznę" - informuje mł. asp. Anna Tersa z legnickiej policji.

Przecinał opony w zaparkowanych samochodach

W trakcie interwencji do funkcjonariuszy podeszło kilka osób, które poinformowały, że widziały, jak zatrzymany mężczyzna przecinał opony w zaparkowanych samochodach.

"Chwilę później do komendy zaczęły wpływać kolejne zgłoszenia o podobnych uszkodzeniach aut na terenie miasta. Łącznie mężczyzna uszkodził dziewięć zaparkowanych pojazdów" - dodaje policjantka.

48-letni mieszkaniec Legnicy został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Wobec mężczyzny prokuratura zastosowała dozór policyjny, a sprawa prowadzona jest pod kątem gróźb karalnych oraz uszkodzenia mienia. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.