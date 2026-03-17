Tajemnica trzech donic z betonu. Musieli je rozbić

W poniedziałek dolnośląska policja poinformowała o wspólnej akcji funkcjonariuszy z wrocławskiej komendy i CBŚP w podwrocławskim Krajkowie.
"Podczas przeszukania pomieszczeń magazynowych policjanci znaleźli trzy betonowe donice. W ich ściankach znajdowały się specjalnie przygotowane skrytki, w których ukryto łącznie 33 pakunki z białym proszkiem. Każdy z nich ważył ponad kilogram" - przekazało CBŚP.
Wstępne badania potwierdziły, że w donicach była kokaina. Łączna waga wszystkich znalezionych na tej posesji narkotyków to 42 kilogramy. Znaleziono też substancje chemiczne służące do produkcji innych narkotyków.
42-latek usłyszał zarzuty
W sprawie zatrzymano 42-letniego mężczyznę. Rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prokurator Damian Pownuk przekazał, że Łukasz W. usłyszał zarzuty uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Prokurator przekazał, że śledczy będą ustalać źródło pochodzenia kokainy i szukać osób mogących brać udział w jej dystrybucji.
