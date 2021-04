"Cieszę się, że jest już chroniony". Lekarka w ciąży zaszczepiła się, jej syn urodził się z przeciwciałami

Lekarka z Wrocławia będąc w siódmym miesiącu ciąży zaszczepiła się przeciwko COVID-19. A po tym, jak na świat przyszedł jej syn okazało się, że chłopiec ma przeciwciała i to taki poziom, który chroni go - przynajmniej przez najbliższych kilka miesięcy - przed zakażeniem koronawirusem.

Doktor Anna Skiba jest lekarką z Wrocławia. W grudniu, będąc w siódmym miesiącu ciąży, zaszczepiła się przeciwko COVID-19. Dwa miesiące później urodziła syna Jędrzeja. A badania wykazały, że chłopiec ma w organizmie przeciwciała. To oznacza - jak podkreśla jego mama - że przez najbliższe miesiące chłopiec będzie bezpieczny. - Zdaję sobie sprawę, że odporność którą przekazałam Jędrzejowi wygaśnie za parę miesięcy, ale cieszę się, że teraz jest chroniony - podkreśla Skiba. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Skorzystała z wiedzy profesjonalistów

- To była moja świadoma decyzja. Jestem lekarzem i gdy tylko pojawiła się możliwość zaszczepienia, to sięgnęłam do literatury fachowej, której nie było wtedy jeszcze tak dużo. Jednak byłam świadoma, że towarzystwa naukowe w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych dopuszczają możliwość szczepienia się ciężarnych - mówi Skiba. I przyznaje, że ona - jako medyk - miała dostęp do specjalistycznej wiedzy, ale wie, że nie wszyscy mają ją na wyciągnięcie ręki. Dlatego - jak podkreśla - powinniśmy wierzyć lekarzom. Sprawę na antenie TVN24, we "Wstajesz i Wiesz", komentował profesor Krzysztof Zimmer z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu: -Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że dziecko ma przeciwciała. Tego się spodziewałam. Wszystkie dane obserwacyjne wskazują, że nie ma przeciwskazań, które uniemożliwiłby szczepienie ciężarnych.

"Nawet jeśli dziecko ma przeciwciała, należy je chronić"

Jak zaznacza Zimmer każdy przypadek powinien być jednak analizowany indywidualnie po zbadaniu stanu zdrowia matki, jak i dziecka. - Mamy pacjentki, których dzieci osiągnęły poziom przeciwciał, ale teraz pojawia się pytanie o to, który poziom jest tym zapewniającym bezpieczeństwo dziecku tak, by nie chorowało - mówi profesor. I przestrzega: - Nawet jeśli dziecko ma przeciwciała należy je chronić przed możliwym zakażeniem, a matki karmiące powinny przestrzegać reżimu epidemicznego, by nie doprowadzić do nadkażenia.

Z badań opublikowanych przez czaopismo naukowe "The New England Journal of Medicine" wynika, że szczepienia preparatami mRNA przeciwko koronawirusowi nie wydaje się wiązać z istotnym ryzykiem dla kobiety w ciąży ani dla jej dziecka. W badaniu korzystano ze szczepionek Pfizera i BioNTechu oraz Moderny.

