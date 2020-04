Miał koronawirusa, odwiedził matkę. Już 30 zakażonych w domu pomocy społecznej

18 kolejnych zakażonych seniorów

Od pozostałych pensjonariuszy i personelu pobrano próbki do badań. I okazało się, że w Jakubowicach zakażonych koronawirusem jest znacznie więcej. - Minęło kolejnych parę dni, przeprowadzono wiele testów wśród pensjonariuszy. Niestety, okazało się, że część osób jest zakażonych. W środę 18 z nich trafiło do szpitala zakaźnego w Kędzierzynie-Koźlu - relacjonuje wójt. I dodaje, że to osoby starsze, które "w miarę dobrze się czują". Kwarantanna chorych na COVID-19 kobiet, które przebywają w odosobnionym budynku na terenie placówki, ma potrwać do 11 kwietnia. - Potem będą zbadane, by sprawdzić, czy są wolne od koronawirusa, czy muszą być poddane dalszemu izolowaniu - podkreśla Treffon. Jak zapewnia wójt, ciągłość obsługi personelu w ośrodku jest zapewniona. Pozostałych 30 pensjonariuszy poddano kwarantannie i na razie nie wykazują objawów zakażenia.