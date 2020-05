Próbowali włamać się do mieszkania. W środku był lokator

Dwóch zamaskowanych mężczyzn próbowało włamać się do jednego z mieszkań w Kluczborku na Opolszczyźnie. Ich działania nagrała kamera na klatce schodowej.

W nocy z 3 na 4 maja, około godziny 2:30, mężczyźni weszli do klatki bloku przy ulicy Słowackiego. Najpierw poradzili sobie z drzwiami wejściowymi do klatki, potem jeden z nich został przy nich na czatach, a drugi skierował swoje kroki do mieszkania na parterze.