Wrocław Głodził, bił i przypalał psa papierosami. Zarzuty dla właściciela

Policjanci odebrali psa mężczyźnie, który się nad nim znęcał Źródło wideo: KWP we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: KWP we Wrocławiu

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Z ustaleń policji wynika, że od maja do 24 lipca mężczyzna znęcał się nad psem: głodził go, kopał, bił, szarpał za smycz, rzucał w niego przedmiotami i przypalał papierosami. Zostawiał też zwierzę na zewnątrz bez dostępu do wody, pożywienia i odpowiedniego schronienia.

Jak przekazali policjanci właściciel miał m.in. przypalać psa papierosami Źródło zdjęcia: KWP we Wrocławiu

Podczas interwencji policjanci odebrali psa i przewieźli go do schroniska, gdzie otrzymał niezbędną opiekę oraz pomoc weterynaryjną.

Pies został odebrany, właściciel odpowie za znęcanie Źródło zdjęcia: KWP we Wrocławiu

Na podstawie zebranego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem, za które grozi kara więzienia Źródło zdjęcia: KWP we Wrocławiu

Policja przypomina, że znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem. Każde zgłoszenie dotyczące ich niewłaściwego traktowania jest weryfikowane, a sprawcy muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.