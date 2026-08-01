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Wrocław

Głodził, bił i przypalał psa papierosami. Zarzuty dla właściciela

Jak przekazali policjanci właściciel miał m.in. gasić na swoim psie papierosy
Policjanci odebrali psa mężczyźnie, który się nad nim znęcał
Źródło wideo: KWP we Wrocławiu
Źródło zdj. gł.: KWP we Wrocławiu
Głodził psa, bił go, kopał i przypalał papierosami - wynika z ustaleń policji z Kłodzka (Dolnośląskie). Zwierzę zostało odebrane właścicielowi i trafiło do schroniska. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad psem.

Z ustaleń policji wynika, że od maja do 24 lipca mężczyzna znęcał się nad psem: głodził go, kopał, bił, szarpał za smycz, rzucał w niego przedmiotami i przypalał papierosami. Zostawiał też zwierzę na zewnątrz bez dostępu do wody, pożywienia i odpowiedniego schronienia.

Jak przekazali policjanci właściciel miał m.in. przypalać psa papierosami
Jak przekazali policjanci właściciel miał m.in. przypalać psa papierosami
Źródło zdjęcia: KWP we Wrocławiu

Podczas interwencji policjanci odebrali psa i przewieźli go do schroniska, gdzie otrzymał niezbędną opiekę oraz pomoc weterynaryjną.

Pies został odebrany, właściciel odpowie za znęcanie
Pies został odebrany, właściciel odpowie za znęcanie
Źródło zdjęcia: KWP we Wrocławiu

Na podstawie zebranego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem, za które grozi kara więzienia
Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem, za które grozi kara więzienia
Źródło zdjęcia: KWP we Wrocławiu

Policja przypomina, że znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem. Każde zgłoszenie dotyczące ich niewłaściwego traktowania jest weryfikowane, a sprawcy muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
zwierzętaPsyPolicjaPrzemoc wobec zwierzątdolnośląskie
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