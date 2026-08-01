Głodził, bił i przypalał psa papierosami. Zarzuty dla właściciela
Z ustaleń policji wynika, że od maja do 24 lipca mężczyzna znęcał się nad psem: głodził go, kopał, bił, szarpał za smycz, rzucał w niego przedmiotami i przypalał papierosami. Zostawiał też zwierzę na zewnątrz bez dostępu do wody, pożywienia i odpowiedniego schronienia.
Podczas interwencji policjanci odebrali psa i przewieźli go do schroniska, gdzie otrzymał niezbędną opiekę oraz pomoc weterynaryjną.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
Policja przypomina, że znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem. Każde zgłoszenie dotyczące ich niewłaściwego traktowania jest weryfikowane, a sprawcy muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.
Źródło: tvn24.pl