Przebili się do Sali Mastodonta

W piątek, 7 czerwca około południa górnikom udało się przebić się do Sali Mastodonta w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Prace rozpoczęły się 15 maja 2024 roku.

– Po roku udało nam się wejść do Sali Mastodonta ponad 150-metrowym korytarzem wykutym w marmurze. Grotołazi wchodzili tam wcześniej przez bardzo trudne, wymagające partie jaskini. Ostatecznego przebicia udało się dokonać w piątek około godziny 12 w południe – relacjonuje Artur Sawicki, dyrektor Jaskini Niedźwiedziej.

Sala Mastodonta to jedna z największych i najpiękniejszych sal jaskiniowych w tej części Europy. Jak podkreślają przedstawiciele Jaskini Niedźwiedziej, celem wykucia nowego korytarza było przygotowanie przyszłej trasy turystycznej, która ma być dostępna dla zwiedzających.

– To będzie początek bardzo ciekawej, spektakularnej trasy, którą będziemy tam wykonywać. Będzie miała około 850 metrów długości i będzie porównywalna z największymi jaskiniami w Europie. Wszystko zrobiliśmy po to, żeby tam mogli wejść turyści – zaznacza Artur Sawicki.

Będzie otwarta dla turystów

Nowa trasa ma zostać otwarta w połowie 2027 roku. O jej wyjątkowości stanowią nie tylko jej rozmiary, ale również spektakularna szata naciekowa.

– To, co wyróżnia tę partię Mastodonta w Jaskini Niedźwiedziej to przede wszystkim rozległe sale i duże korytarze jaskiniowe, jest bardzo efektowna szata naciekowa, są kilkumetrowe stalaktyty i stalagmity, a kaskady jaskiniowe mają po kilkadziesiąt metrów wysokości. To jest niezwykła, spektakularna i piękna część tej jaskini – dodaje.

Rozpoczną się badania naukowe

W najbliższych miesiącach w udostępnionej części jaskini rozpoczną się badania naukowe. Mają na celu ustalenie wieku nacieków oraz poznanie historii tej partii jaskini.

– Będziemy wtedy mogli się dowiedzieć, jak stare są te nacieki i jak ta część jaskini mogła się tworzyć – informuje dyrektor Sawicki.

Wkrótce każdy będzie mógł zobaczyć to, co do tej pory było dostępne jedynie dla nielicznych speleologów.

