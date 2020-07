Dwaj chłopcy wbiegli na ulicę tuż przed nadjeżdżającym autem. "Dobrze, że jechałem przepisowo"

To było środowe, słoneczne popołudnie w Kędzierzynie Koźlu (woj. opolskie). Pan Zdzisław jechał jedną z osiedlowych dróg. Na nagranym przez niego filmie widać trzy auta zaparkowane po prawej stronie na ulicy, przy chodniku. Kiedy dojeżdżał do ostatniego z nich, dostrzegł dwóch chłopców wybiegających na jezdnię.

Niewiele brakowało

- To się stało bardzo szybko, wszystkiemu towarzyszyły duże emocje. Dobrze, że jechałem przepisowo i zdążyłem wyhamować. Otworzyłem okno w samochodzie i krzyknąłem do jednego z tych chłopców, dlaczego nie patrzy na drogę. Przeprosił mnie. Ale co mi z tych przeprosin, przecież naprawdę mało brakowało i by tragedia była - mówi pan Zdzisław, autor nagrania.