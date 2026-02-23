W poniedziałek około godziny 5.20 policjanci otrzymali zgłoszenie, że kierujący samochodem marki Mazda wjechał autem przez główne wejście do jednego z hoteli, powodując uszkodzenie drzwi, a następnie uciekł.
Wskazany pojazd policjanci zauważyli na jednym z parkingów. Na ich policjantów kierujący nagle ruszył, uderzając w oznakowany radiowóz i próbował uciec. Pojechali za nim. Po przejechaniu około 1,5 kilometra mężczyzna został zatrzymany.
Kierowca z narkotykami
"Kierującym był 36-letni obywatel Anglii. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających. Podczas przeszukania pojazdu funkcjonariusze znaleźli środki psychoaktywne" - informuje policja w Jeleniej Górze.
36-latek został osadzony w policyjnym areszcie. Stanie przed sądem, grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.
Opracowała Svitlana Kucherenko
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Jelenia Góra