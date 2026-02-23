Wjechał w drzwi hotelu w Karpaczu Źródło: Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze

W poniedziałek około godziny 5.20 policjanci otrzymali zgłoszenie, że kierujący samochodem marki Mazda wjechał autem przez główne wejście do jednego z hoteli, powodując uszkodzenie drzwi, a następnie uciekł.

Wstępnie straty hotelu oszacowano na kwotę około 50 tysięcy złotych.

Wskazany pojazd policjanci zauważyli na jednym z parkingów. Na ich widok kierujący zaczął zachowywać się nerwowo, po czym nagle ruszył, uderzając w oznakowany radiowóz. Mimo to próbował uciec. Funkcjonariusze pojechali za nim. Po przejechaniu około 1,5 kilometra mężczyzna został zatrzymany.

Zachowanie kierowcy i to, jak wjechał do hotelu widać na nagraniu, które w środę opublikowała policja.

Kierowca z narkotykami

"Kierującym był 36-letni obywatel Anglii. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających. Podczas przeszukania pojazdu funkcjonariusze znaleźli środki psychoaktywne" - informuje policja w Jeleniej Górze.

Wjechał w hotel i uciekał ptrzed policją Źródło: Policja Jelenia Góra

Usłyszał zarzuty

36-latek został osadzony w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzuty dotyczące niezatrzymania się do kontroli drogowej, uszkodzenia mienia, posiadania środków psychoaktywnych oraz kierowania pojazdem pod ich wpływem.

"Mężczyzna zgodnie z wydanym orzeczeniem został zobowiązany do zapłaty grzywny, ma obowiązek naprawienia szkody, łącznie musi wpłacić 11 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres czterech lat" - dodaje policja.

Kierowca z narkotykami uderzył w radiowóz Źródło: Policja Jelenia Góra

