W poniedziałek około godziny 5.20 policjanci otrzymali zgłoszenie, że kierujący samochodem marki Mazda wjechał autem przez główne wejście do jednego z hoteli, powodując uszkodzenie drzwi, a następnie uciekł.
Wstępnie straty hotelu oszacowano na kwotę około 50 tysięcy złotych.
Wskazany pojazd policjanci zauważyli na jednym z parkingów. Na ich widok kierujący zaczął zachowywać się nerwowo, po czym nagle ruszył, uderzając w oznakowany radiowóz. Mimo to próbował uciec. Funkcjonariusze pojechali za nim. Po przejechaniu około 1,5 kilometra mężczyzna został zatrzymany.
Zachowanie kierowcy i to, jak wjechał do hotelu widać na nagraniu, które w środę opublikowała policja.
Kierowca z narkotykami
"Kierującym był 36-letni obywatel Anglii. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających. Podczas przeszukania pojazdu funkcjonariusze znaleźli środki psychoaktywne" - informuje policja w Jeleniej Górze.
Usłyszał zarzuty
36-latek został osadzony w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzuty dotyczące niezatrzymania się do kontroli drogowej, uszkodzenia mienia, posiadania środków psychoaktywnych oraz kierowania pojazdem pod ich wpływem.
"Mężczyzna zgodnie z wydanym orzeczeniem został zobowiązany do zapłaty grzywny, ma obowiązek naprawienia szkody, łącznie musi wpłacić 11 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres czterech lat" - dodaje policja.
Opracowała Svitlana Kucherenko
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze