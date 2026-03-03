Rusza akcja "Żaba", będą ratować płazy

Karkonoski Park Narodowy ogłosił nabór wolontariuszy do corocznej akcji "Żaba", której celem jest ochrona migrujących płazów.
Wraz z nadejściem wiosny żaby, ropuchy i traszki wyruszą w kierunku stawów oraz zbiorników wodnych, aby odbyć gody. Ich naturalną drogę często przecinają asfaltowe jezdnie, a samochody stanowią największe zagrożenie. W trakcie takich wędrówek dużo płazów ginie.
Wolontariusze poszukiwani
"Dołącz do akcji 'Żaba' i pomóż żabom, ropuchom oraz traszkom bezpiecznie przejść przez drogę. Każdy przeniesiony płaz to uratowane życie i realna pomoc dla lokalnej przyrody" - apeluje Karkonoski Park Narodowy.
Jak podkreślono, nie są to zwykłe spacery, lecz nocne i poranne wyprawy ratunkowe, podczas których w odblaskowej kamizelce i kaloszach wolontariusze będą przenosić migrujące płazy przez jezdnie oraz monitorować ich wędrówki.
Osoby zainteresowane udziałem w wolontariacie mogą kontaktować się z parkiem poprzez e-mail: wolontariat@kpnmab.pl lub telefonicznie: 724 230 431.
Opracowała Svitlana Kucherenko
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Karkonoski Park Narodowy