Karambol na autostradzie A4. Powstał potężny korek

Do karambolu doszło w środę po godzinie 14 na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Na jezdni w kierunku Legnicy na wysokości Ujazdu Górnego - między węzłami Budziszów i Udanin - zderzyło się sześć samochodów osobowych, bus osobowy i ciężarówka.

W pojazdach 22 osoby

Jak poinformował TVN24 dyżurny dolnośląskiej Państwowej Straży Pożarnej, pojazdami podróżowały łącznie 22 osoby. Jedna z nich jest lekko poszkodowana, jednak - jak wynika z informacji policji uzyskanych przez reporterkę TVN24 Olgę Mildyn - nikt nie trafił do szpitala.

Po zdarzeniu droga została zablokowana, a na trasie utworzył się wielokilometrowy korek. Po godzinie 16.30 dolnośląska policja poinformowała, że z jezdni usunięta została ciężarówka, dzięki czemu jeden pas ruchu w kierunku Zgorzelca został udrożniony. "Na miejscu pracują piaskarki, które przygotowują drogę do dalszej jazdy. Droga powoli jest przejezdna" - czytamy w komunikacie.

Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego z udziałem premiera wojewoda dolnośląska Anna Żabska poinformowała, że na autostradzie A4 nieopodal karambolu doszło do jeszcze jednego zdarzenia, tym razem na jezdni w kierunku Wrocławia. W wyniku kolizji dwóch samochodów osobowych i jednego ciężąrowego na 115. kilometrze trasy zablokowany został jeden pas ruchu.

Dolnośląska policja przekazała w komunikacie, że w wyniku tego zdarzenia nikt nie został poszkodowany. Jak podkreślono, w tej okolicy tworzą się zatory. "Zalecamy wybór alternatywnej trasy i zjechanie na wcześniejszym węźle" - czytamy we wpisie komendy wojewódzkiej.

Trudne warunki drogowe

"Na drogach panują trudne warunki, miejscami występują obfite opady śniegu. Strażacy apelują do kierowców o zachowanie ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na jezdni oraz utrzymywanie bezpiecznych odstępów między pojazdami" - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.

W środę na terenie Dolnego Śląska spodziewane są marznące opady deszczu powodujące gołoledź, a w południowej części województwa również opady śniegu. Dla powiatów karkonoskiego, lubańskiego i lwóweckiego IMGW wydał ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu pierwszego stopnia.

