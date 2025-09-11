Uczeń rozpylił smrodek, ewakuowano prawie 300 osób

Kamienna Góra (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

O godzinie 10:16 służby otrzymały zgłoszenie o rozpyleniu nieznanej substancji na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. Na miejsce wysłano straż pożarną.

Zgłoszenie o nieznanej substancji w szkole Źródło: KPP SP w Kamiennej Górze

- Przed naszym przejazdem dyrekcja szkoły podjęła decyzję o ewakuacji 251 uczniów i 45 osób z kadry nauczycielskiej, plus jedna osoba, która tam zamieszkiwała w budynku. Po wykonaniu rozpoznania stwierdzono brak zagrożenia. Okazało się, że jeden z uczniów rozpylił smrodek zakupiony w internecie - informuje mł. kpt. Marek Malich oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.

Nikt nie ucierpiał. Po godzinie akcja zakończyła się i uczniowi ponownie mogli wrócić do szkoły.

Uczeń rozpylił smrodek, ewakuowano ponad 250 osób Źródło: KPP SP w Kamiennej Górze