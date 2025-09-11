Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Uczeń rozpylił smrodek, ewakuowano prawie 300 osób

Zgłoszenie o nieznanej substancji w szkole
Kamienna Góra (woj. dolnośląskie)
Źródło: Google Earth
Ponad 250 uczniów i kilkadziesiąt pracowników ewakuowano ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze (woj. dolnośląskie) po zgłoszeniu o rozpyleniu nieznanej substancji. Na miejscu interweniowała straż pożarna. Jak się okazało, sprawcą zamieszania był jeden z uczniów, który użył tzw. smrodka zakupionego w internecie. Po godzinie dzieci wróciły do klas.

O godzinie 10:16 służby otrzymały zgłoszenie o rozpyleniu nieznanej substancji na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. Na miejsce wysłano straż pożarną.

Zgłoszenie o nieznanej substancji w szkole
Zgłoszenie o nieznanej substancji w szkole
Źródło: KPP SP w Kamiennej Górze

- Przed naszym przejazdem dyrekcja szkoły podjęła decyzję o ewakuacji 251 uczniów i 45 osób z kadry nauczycielskiej, plus jedna osoba, która tam zamieszkiwała w budynku. Po wykonaniu rozpoznania stwierdzono brak zagrożenia. Okazało się, że jeden z uczniów rozpylił smrodek zakupiony w internecie - informuje mł. kpt. Marek Malich oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.

Nikt nie ucierpiał. Po godzinie akcja zakończyła się i uczniowi ponownie mogli wrócić do szkoły.

Uczeń rozpylił smrodek, ewakuowano ponad 250 osób
Uczeń rozpylił smrodek, ewakuowano ponad 250 osób
Źródło: KPP SP w Kamiennej Górze
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: SK/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP SP w Kamiennej Górze

Udostępnij:
TAGI:
Kamienna GóraWojewództwo dolnośląskie
Czytaj także:
Władimir Putin i Walerij Gierasimow. Zdjęcie z 16 grudnia 2024 roku
Jedna wojna już trwa. Ta o nasze umysły. "Rosja próbuje nowych rzeczy"
Renata Gluza, Gabriela Sieczkowska
Wypadek w miejscowości Kamion
Auto na dachu. Kierowca miał prawie cztery promile
WARSZAWA
Władysław Kosiniak-Kamysz
NATO, Ukraina, Australia... Szef MON: tej nocy nie byliśmy sami
Polska
Susza (zdjęcie poglądowe)
Takich opadów nie było od dawna. Jak wpłyną na suszę?
Franciszek Wajdzik
Rada Bezpieczeństwa ONZ
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. "Fakty TVN" nieoficjalnie: jest możliwy termin
Polska
euro pieniadze shutterstock_2245025629
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych w strefie euro
BIZNES
shutterstock_212807530
Ministra zdrowia zasłabła po nagłym spadku glikemii. Kiedy to może być niebezpieczne?
Zdrowie
Kraków. Przemytnicy papierosów
Papierosy warte miliony. Rozbili grupę przemytników
Kraków
Władimir Putin i Walerij Gierasimow. Zdjęcie z 16 grudnia 2024 roku
"Teraz decyduje się przyszłość". Putin "wysłał wiadomość"
Świat
Śmierć mózgu
Chcieli pobrać narządy od "zmarłej", a ona się obudziła? U nas to niemożliwe
Zuzanna Kuffel
Premiera dokumentu eksperckiego Misji Rak Płuca "Zalecenia dot. ścieżki diagnostyki molekularnej i oceny biomarkerów w niedrobnokomórkowym raku płuca"
To kluczowe badania w raku płuca. Ale nie wszędzie są dostępne
Anna Bielecka
złoto
NBP podjął decyzję w sprawie złota
BIZNES
Zabezpieczono blisko 120 litrów płynnego narkotyku
Meksykanie i laboratorium metamfetaminy na podlaskiej wsi. Jest akt oskarżenia
Białystok
Zatrzymany 41-latek
Policjanci zobaczyli, jak kobieta podaje przez płot reklamówkę. W środku było 59 tys. złotych
Poznań
shutterstock_2164009465
Lwy zagryzły pracownika zoo na oczach turystów
METEO
imageTitle
Benny Hill na boisku. Przez kilka minut dreptali w miejscu
EUROSPORT
pap_20250911_0I6
"Die Welt" o możliwym celu pięciu rosyjskich dronów w Polsce
Świat
Spotkanie Aleksandra Łukaszenki i Johna Coale'a
Amerykanie wywożą 52 więźniów z Białorusi. MSZ: wśród nich są Polacy
Świat
białoruskie linie lotnicze Belavia shutterstock_2561485407
USA zdejmują sankcje z białoruskich linii lotniczych
BIZNES
Intensywne opady deszczu, ulewy
Niebezpiecznie w części kraju. W mocy żółte alarmy IMGW
METEO
Rozlał wzdłuż płotu benzynę i podpalił
Groził, że spali rodzinę. W końcu rozlał benzynę i podpalił
Białystok
Nocne niebo
Księżyc będzie "gasił" gwiazdy. Wyjątkowe zjawisko lada moment
METEO
1 godz 31 min
Służby w miejscu uderzenia drona w miejscowości Wyryki
Drony nad Polską. Kto pozwolił im wlecieć w naszą przestrzeń powietrzną?
Debata TVN24+
Wojskowe śmigłowce nad Wolą
Wojsko ćwiczy, śmigłowce krążą nad Warszawą
WARSZAWA
Hyundai Georgia USA
Prezydent Korei ostrzega. Takie będą konsekwencje deportacji
BIZNES
imageTitle
Zmarzlik mistrzem po raz szósty? Oto co musi się wydarzyć
EUROSPORT
imageTitle
"Spróbujesz zagrać na każdym korcie?". I zagrał
Najnowsze
Mogwai
Znany zespół odwołuje koncert w Warszawie. Powodem rosyjskie drony nad Polską
WARSZAWA
rosyjscy zolnierze 09042025 01
Rosja "spędzi kolejne trzy do czterech lat, przygotowując się do następnej wojny"
Świat
Dwie tony zużytych akumulatorów padło łupem złodziei
Ukradli dwie tony zużytych akumulatorów. Nagranie z monitoringu
Wrocław
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica