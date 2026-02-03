Z ciężarówki odpadły koła. Wprost pod nadjeżdżające auta

KP PSP Jawor

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 2 lutego około godziny 17:55 na 449 kilometrze drogi krajowej nr 5 w miejscowości Kaczorów.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że w pojeździe marki Volvo, którym kierował 60-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego doszło do awarii lewego przedniego koła, które oderwało się i uderzyło w pojazd jadący z przeciwnego pasa ruchu. Inny kierujący, aby uniknąć zdarzenia z tym kołem zjechał do przydrożnego rowu - informuje tvn24.pl podkomisarz Ewa Kluczyńska z policji w Jaworze.

Z ciężarówki odpadło koło Źródło: KP PSP Jawor

W zdarzeniu udział brało łącznie pięć osób, w tym jedno dziecko. Nikt nie odniósł obrażeń.

Sprawca tego zdarzenia za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym został ukarany mandatem w wysokości 1020 złotych i dostał 10 punktów karnych.

Kierowca wpadł do rowu Źródło: KP PSP Jawor

Koło uderzyło w auto osobowe Źródło: KP PSP Jawor

