Wrocław

Z ciężarówki odpadły koła. Wprost pod nadjeżdżające auta

KP PSP Jawor 4
KP PSP Jawor
Z ciężarówki wypadły tylne koła, które uderzyły w osobówkę na drodze krajowej nr 5 w Kaczorowie (woj. dolnośląskie). Kolejny kierowca, chcąc uniknąć zderzenia, wpadł do rowu. Kierowca ciężarówki został ukarany mandatem i punktami karnymi.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 2 lutego około godziny 17:55 na 449 kilometrze drogi krajowej nr 5 w miejscowości Kaczorów.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że w pojeździe marki Volvo, którym kierował 60-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego doszło do awarii lewego przedniego koła, które oderwało się i uderzyło w pojazd jadący z przeciwnego pasa ruchu. Inny kierujący, aby uniknąć zdarzenia z tym kołem zjechał do przydrożnego rowu - informuje tvn24.pl podkomisarz Ewa Kluczyńska z policji w Jaworze.

Z ciężarówki odpadło koło
Z ciężarówki odpadło koło
Źródło: KP PSP Jawor

W zdarzeniu udział brało łącznie pięć osób, w tym jedno dziecko. Nikt nie odniósł obrażeń.

Sprawca tego zdarzenia za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym został ukarany mandatem w wysokości 1020 złotych i dostał 10 punktów karnych.

Kierowca wpadł do rowu
Kierowca wpadł do rowu
Źródło: KP PSP Jawor
Koło uderzyło w auto osobowe
Koło uderzyło w auto osobowe
Źródło: KP PSP Jawor
Autorka/Autor: SK/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Jawor

Województwo dolnośląskie
