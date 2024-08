Rodzina zawiadomiła policję

- Osoba, która miała się opiekować dzieckiem zostanie pociągnięta do odpowiedzialności z art. 160 paragraf 2 - jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - dodaje policja.

Kuratorium Oświaty bada sprawę

- W poniedziałek, mama jednego z wychowanków przedszkola "Radosne Tuptusie" zadzwoniła do kuratorium z informacją, że jej dziecko w piątek miało uczestniczyć w wycieczce zorganizowanej przez przedszkole, jednak nie wzięło w niej udziału, ponieważ zostało zamknięte bez opieki na sześć godzin w placówce - mówi Krystyna Kaczorowska z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Jak dodaje kuratorium, kiedy mama dziewczynki napisała do wychowawców z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na dziecko, ponieważ te bało się wody, po kilkudziesięciu minutach otrzymała odpowiedź uspokajającą, że dziewczynka zostanie zaopiekowana i nie ma powodów do obaw. Dopiero o 16 opiekunki zorientowały się, że dziecka z nimi nie ma i wtedy zadzwoniły do żłobka, by ktoś poszedł się nim zaopiekować.