Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Fałszywe świadectwo maturalne byłego starosty. Jest decyzja prokuratury

|
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
Karkonosze
Źródło zdj. gł.: Powiat karkonoski
Prokuratura umorzyła sprawę dotyczącą świadectwa maturalnego byłego starosty karkonoskiego Krzysztofa W.. Śledczy ustalili, że dokument był podrobiony, ale nie mogą już nikogo ukarać, bo sprawa się przedawniła. Jednocześnie podjęto działania, które mogą doprowadzić do unieważnienia jego dyplomu studiów.

Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu umorzyła dochodzenie w sprawie podrobienia świadectwa maturalnego wystawionego dla byłego starosty karkonoskiego Krzysztofa W. Chodziło o dokument Liceum Zawodowego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu oraz jego dwa odpisy. Śledczy sprawdzali również, czy mężczyzna posłużył się tym świadectwem przy rekrutacji na studia.

Z ustaleń prokuratury wynika, że Krzysztof W. nie zdawał matury w tej szkole w 1999 roku, a przedstawione świadectwo było podrobione. Potwierdzili to zarówno świadkowie - uczniowie i ówczesne władze szkoły – jak i dokumenty, w tym księga egzaminów. Ustalono również, że dokument został wypełniony na oryginalnych drukach przez pracownicę sekretariatu szkoły, która przyznała się do tego podczas przesłuchania.

Umorzono również postępowanie dotyczące posłużenia się tym świadectwem jako autentycznym poprzez przedłożenie go 17 listopada 2001 roku, w Jeleniej Górze rektorowi Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze wraz z podaniem o przyjęcie na studia wyższe o specjalności: pielęgniarstwo, fizjoterapia i techniki medyczne. W późniejszych latach nie korzystał już z tego dokumentu, lecz posługiwał się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Śledztwo umorzone z powodu przedawnienia

Mimo zebranych dowodów śledztwo zostało umorzone. Powodem jest przedawnienie, ponieważ od popełnienia czynów minęło ponad 10 lat, co oznacza, że nie można już nikogo za to ukarać. Decyzja prokuratury nie jest jeszcze prawomocna.

Jednocześnie, Prokurator Rejonowy w Bolesławcu wyłączył z tego dochodzenia materiały do postępowania administracyjnego, w celu wszczęcia procedury unieważnienia dyplomu ukończenia wyższych studiów przez Krzysztofa W.

Sprawa świadectwa maturalnego starosty karkonoskiego była też jednym z pobocznych wątków reportażu Grzegorza Głuszaka "Hejt i układy po karkonosku" w programie Superwizjer, choć nie przesądzaliśmy wówczas o prawdziwości matury starosty.

Dziennikarz przez kilka miesięcy badał natomiast lokalne powiązania biznesowe i polityczne w powiecie karkonoskim. Z ustaleń wynika, że pojawiały się tam również zorganizowane działania hejterskie, które miały służyć realizacji określonych interesów. Autor reportażu wskazywał, że wszystko zaczęło się od działań starosty związanych z kontrolą kontraktów drogowych, a później pojawiły się ataki w mediach społecznościowych i na forum samorządu.

OGLĄDAJ: "Nie boją się nikogo i niczego". Starosta zaczął ich sprawdzać, oni niszczą mu życie
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
News Michalskiego
37 lat była pielęgniarką, o sprawie lekarza milionera mówi wprost
News Michalskiego
Lech Narbutt ma 93 lata. Walczy o odzyskanie rodzinnego majątku
Po "domu szczęśliwości" nie zostało nic, 93-latek walczy o odzyskanie rodzinnego majątku
Laura Maksimowicz
Warszawski Szpital Południowy
"Mina wybuchła nam w rękach". Nowe informacje o aferze w Szpitalu Południowym
Patryk Michalski
Udostępnij:
Tagi:
Karkonoszestarosta karkonoski
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Niewiadoma-Phinney pomyliła trasę. Poniosła straty w końcówce
Najnowsze
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Strzał w komendzie policji. Sprawa jest wyjaśniana
Olsztyn
Polska - Ukraina w Lidze Narodów siatkarek
Niesamowita pogoń Polek. Zamknęły mecz z Ukrainkami
EUROSPORT
Interwencja policji wobec 34-latka
Bartek zmarł po policyjnej interwencji. Jest akt oskarżenia przeciwko ratownikom
Wrocław
Marcin Kierwiński i Tomasz Siemoniak informują o szczegółach zatrzymania
Kierwiński: zatrzymana osoba to podejrzewany o dokonanie zabójstwa Rosjanina
Lublin
Poseł Roman Giertych
Awantura w Sejmie. Giertych składa wniosek do komisji etyki
Polska
Tragedia w żłobku
Dwulatek utonął w oczku wodnym. Są wyniki kontroli w żłobku
WARSZAWA
Złoże gazu i ropy Goliat, Orlen
Orlen kupuje jedną piątą Goliata. Przełomowa transakcja w Norwegii
BIZNES
Przejazdy na życzenie w Zgierzu
"Klikasz, tuptasz, jedziesz". Ruszył pilotaż dla wykluczonych komunikacyjnie
Łódź
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Sześciomiesięczne dziecko w szpitalu. Rodzice zatrzymani
Białystok
Zderzenie na Okuniewskiej
Ciężarówka uderzyła w nieoznakowany radiowóz. Dwaj policjanci w szpitalu
WARSZAWA
Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Miliony baryłek w drodze. Porozumienie z Iranem otwiera cieśninę Ormuz
BIZNES
imageTitle
Morze portugalskich kibiców. W nim szalona radość grupki z Konga
EUROSPORT
Manekin miał "nieprzyzwoity ubiór"? Dlaczego policja skonfiskowała
Policja "aresztowała manekina" za "nieprzyzwoity ubiór"? Co tu się nie zgadza
Zuzanna Karczewska
Dąb Major
Miał być schronieniem dla Robin Hooda. Informacja, która "łamie serce"
METEO
Warszawski Szpital Południowy
"Skorygował 33 faktury. Na konto szpitala zwrócił pół miliona złotych"
WARSZAWA
W rafinerii w dzielnicy Kapotnia w Moskwie wybuchł pożar
Wstrząsające widoki w Moskwie. Zobacz zdjęcia i nagrania
Świat
kobieta dlon telefon shutterstock_2371328613
Nowa funkcja w mObywatelu. Na razie zobaczą ją tylko niektórzy
BIZNES
Suplementy a nowotwór
Te suplementy to marketingowa manipulacja. Co piąty Polak wierzy, że chronią przed rakiem
Zdrowie
Dawid Kacprzyk
Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego
WARSZAWA
rafineria dach reuters
Ogromna pokrywa zbiornika na paliwo w powietrzu. Nagranie z Moskwy
Świat
Atak ukraińskich dronów na Moskwę (18.06.2026)
Setki dronów i ranni. To wiemy o ukraińskim ataku na Moskwę
Świat
Bajkał
Trzebiła ludzkość. Tu mogła zaatakować po raz pierwszy
METEO
Pożar ciężarówki na S5
Płonąca ciężarówka na S5. Są utrudnienia w ruchu
Wrocław
tankowanie benzyna stacja paliwo
Tankowanie na stacjach w piątek. Nowe maksymalne ceny paliw
BIZNES
Drzwi do gabinetu Anny Łukasik w Szpitalu Południowym
"Zaplombowany" gabinet prezes Szpitala Południowego
Klaudia Kamieniarz
Ferrari uderzyło w auto i budynek
Ferrari wjechało w ścianę. Kierowca stracił przytomność
Wrocław
Został zatrzymany przez CBA (zdjęcie ilustracyjne)
Zatrzymali siedem osób. "Sprawa może dotyczyć ponad 1150 zamówień"
WARSZAWA
Ranna kobieta została przewieziona do szpitala
Wyprzedzał autobus, potrącił kobietę i uciekł. A miał siedzieć w więzieniu
Kraków
Policja weszła na posesję (zdjęcie ilustracyjne)
Mają po 47 lat. Mieli nie opuszczać domu od końca podstawówki
Białystok

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica