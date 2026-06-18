Wrocław Fałszywe świadectwo maturalne byłego starosty. Jest decyzja prokuratury Oprac. Svitlana Kucherenko |

Karkonosze Źródło zdj. gł.: Powiat karkonoski

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Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu umorzyła dochodzenie w sprawie podrobienia świadectwa maturalnego wystawionego dla byłego starosty karkonoskiego Krzysztofa W. Chodziło o dokument Liceum Zawodowego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu oraz jego dwa odpisy. Śledczy sprawdzali również, czy mężczyzna posłużył się tym świadectwem przy rekrutacji na studia.

Z ustaleń prokuratury wynika, że Krzysztof W. nie zdawał matury w tej szkole w 1999 roku, a przedstawione świadectwo było podrobione. Potwierdzili to zarówno świadkowie - uczniowie i ówczesne władze szkoły – jak i dokumenty, w tym księga egzaminów. Ustalono również, że dokument został wypełniony na oryginalnych drukach przez pracownicę sekretariatu szkoły, która przyznała się do tego podczas przesłuchania.

Umorzono również postępowanie dotyczące posłużenia się tym świadectwem jako autentycznym poprzez przedłożenie go 17 listopada 2001 roku, w Jeleniej Górze rektorowi Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze wraz z podaniem o przyjęcie na studia wyższe o specjalności: pielęgniarstwo, fizjoterapia i techniki medyczne. W późniejszych latach nie korzystał już z tego dokumentu, lecz posługiwał się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Śledztwo umorzone z powodu przedawnienia

Mimo zebranych dowodów śledztwo zostało umorzone. Powodem jest przedawnienie, ponieważ od popełnienia czynów minęło ponad 10 lat, co oznacza, że nie można już nikogo za to ukarać. Decyzja prokuratury nie jest jeszcze prawomocna.

Jednocześnie, Prokurator Rejonowy w Bolesławcu wyłączył z tego dochodzenia materiały do postępowania administracyjnego, w celu wszczęcia procedury unieważnienia dyplomu ukończenia wyższych studiów przez Krzysztofa W.

Sprawa świadectwa maturalnego starosty karkonoskiego była też jednym z pobocznych wątków reportażu Grzegorza Głuszaka "Hejt i układy po karkonosku" w programie Superwizjer, choć nie przesądzaliśmy wówczas o prawdziwości matury starosty.

Dziennikarz przez kilka miesięcy badał natomiast lokalne powiązania biznesowe i polityczne w powiecie karkonoskim. Z ustaleń wynika, że pojawiały się tam również zorganizowane działania hejterskie, które miały służyć realizacji określonych interesów. Autor reportażu wskazywał, że wszystko zaczęło się od działań starosty związanych z kontrolą kontraktów drogowych, a później pojawiły się ataki w mediach społecznościowych i na forum samorządu.

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