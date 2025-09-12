60-latek podejrzany o molestowanie 9-latki. Jest mężem babci dziecka

Jelenia Góra Źródło: Google Earth

"Z ustaleń śledztwa wynika, że sprawca, który jest mężem babci dziecka, w okresie od czerwca 2025 roku do 5 września 2025 roku, kilkakrotnie dopuścił się innych czynności seksualnych wobec małoletniej pokrzywdzonej, pozostającej w tym czasie pod jego pieczą" - informuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Mężczyzna usłyszał zarzut molestowania małoletniej poniżej lat 15. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Złożył wyjaśnienia. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.

Sąd zastosował wobec sprawcy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Według ustaleń prokuratury, podejrzany był już wcześniej karany sądownie.