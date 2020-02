Ciało 15-latka na środku drogi. "Prawdopodobnie doszło do śmiertelnego potrącenia"

W nocy z niedzieli na poniedziałek przypadkowa osoba zauważyła ciało leżące na środku drogi nieopodal Jaczowa na Dolnym Śląsku. Śledczy ustalili, że ofiara to 15-letni mieszkaniec sąsiedniej miejscowości. Zdaniem śledczych, prawdopodobnie został potrącony przez samochód.

Obrażenia świadczące o potrąceniu

- Wstępne czynności z udziałem biegłego wskazują, że prawdopodobnie doszło do zdarzenia drogowego. Lekarz, który na miejscu dokonywał oględzin, powiedział, że obrażenia mogą świadczyć o śmiertelnym potrąceniu. W związku z powyższym postępowanie jest prowadzone w kierunku wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Jednoznaczną odpowiedź, co do przyczyny śmierci, będziemy mogli udzielić po przeprowadzeniu sekcji zwłok - informuje Lidia Tkaczyszyn, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy.