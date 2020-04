Henryk zazielenił się na wiosnę. Uratowali najstarsze drzewo w Polsce. "Liczymy, że będzie żył jeszcze wiele lat"

Cis z Henrykowa Lubańskiego (województwo dolnośląskie) zwany Henrykiem to najstarsze drzewo w Polsce. Kilka ostatnich lat trwała walka o uratowanie go. Udało się. Tej wiosny drzewo wypuściło zielone pędy i igły.

Cis ma około 1300 lat, a przez kilka ostatnich wspomagany był przez ludzi. Interwencja specjalistów była niezbędna, bo drzewo zaczęło obumierać. Dlatego korzenie zabezpieczono przed gryzoniami, a wokół pomnika przyrody stanęło specjalne rusztowanie. By drzewo odpowiednio nawodnić i utrzymać wilgotność zainstalowano zraszacze i zamgławiacze. Cis zabezpieczany był na czas zimy i specjalnie przygotowywany do letnich upałów. Przyrodnicy wspomagają drzewo, ale nie chcą go wyręczać. Chcą uniknąć sytuacji, w której cis utrzymywany byłby w sztucznym środowisku. Wysiłki przyniosły efekt. Tej wiosny drzewo zazieleniło się, wypuściło pędy i igły.