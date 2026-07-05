Wrocław Tragiczny wypadek w hucie. Nie żyje 38-latek Oprac. Svitlana Kucherenko |

Głogów Źródło zdj. gł.: KGHM

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Do tragedii doszło trzeciego lipca o godzinie 23.18 na terenie Wydziału Przygotowania Wsadu P-21 Huty Miedzi Głogów II.

Jak poinformował KGHM, doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego śmierć poniósł 38-letni pracownik huty. 38-latek zginął podczas czyszczenia zbiornika na koncentrat miedzi.

"Mimo natychmiast podjętej akcji ratowniczej nie udało się przywrócić czynności życiowych pracownika. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśni specjalna komisja" - informuje KGHM.

W związku ze śmiercią pracownika zarząd KGHM podjął decyzję o wprowadzeniu dwudniowej żałoby we wszystkich oddziałach spółki.

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