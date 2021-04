Nie staję po stronie policjanta, ani tej kobiety. Mam nadzieję, że ta sytuacja zostanie rzetelnie zbadana i opinia publiczna pozna wyniki kontroli Komendy Głównej Policji - mówił na antenie TVN24 były funkcjonariusz CBŚP Marcin Miksza, komentując nagranie z demonstracji w Głogowie. W internecie opublikowano film, na którym widać policjanta używającego pałki wobec młodej kobiety. Miksza zaznaczył, że sam w tej sytuacji pałki by nie użył.

Dolnośląska policja broni funkcjonariusza. Jej rzecznik nadkom. Kamil Rynkiewicz przekazał, że zarejestrowane nagranie poprzedzała sytuacja, w której kobieta była agresywna, m.in. "szarpała policjanta za mundur, nie reagowała na wezwania do zachowania zgodnego z prawem". - Została ostrzeżona o możliwości użycia środka przymusu bezpośredniego, ale nie reagowała. Policjant użył wobec niej pałki służbowej. Kobieta została zatrzymana - powiedział rzecznik.

Łącznie wobec uczestników zgromadzenia policja wystawiła 32 mandaty i 101 wniosków o ukaranie do sądu. Zatrzymano sześć osób, a wylegitymowano 196.

Były funkcjonariusz CBŚP: nie użyłbym pałki służbowej

Marcin Miksza, były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji, mówił w programie "Dzień po dniu" w TVN24, że "użycie środków przymusu bezpośredniego musi być adekwatne do danego zagrożenia". - Trudno ocenić tę sytuację, bo nie było mnie na miejscu. Natomiast widać agresję kobiety. Każda osoba, która bierze udział w demonstracji, musi liczyć się również z tym, że policja będzie interweniowała w przypadkach, gdy zagrożone jest ich życie bądź bezpieczeństwo - wyjaśnił.

- Czytałem w internecie komentarze, że policjant był opluwany, że był szarpany. Należy jednak pamiętać, że użycie środka przymusu bezpośredniego to nie jest wymierzenie kary. Policjant ma swój określony cel: musi zapobiegać pewnym kolejnym wydarzeniom. Czy policjant czuł się zagrożony? Zbada to Biuro Kontroli KGP - zaznaczył Miksza.

Według Mikszy policjant podczas demonstracji w Głogowie "na pewno powinien wykazać się większym profesjonalizmem". - W tej sytuacji nie użyłbym pałki służbowej, po takim zachowaniu tej kobiety. Zachowanie na pewno byłoby zupełnie inne. No ale tu możemy już trochę odbiegać od tematu - kwestię przeszkolenia policjantów. Wiemy, jak dzisiaj wygląda selekcja przyjmowania policjantów do służby, wiemy, jak wygląda kwestia szkoleń. I niestety zbiera to pokłosie, takie są później sytuacje, a nie inne. Myślę, że ze szkodą dla społeczeństwa, jak i dla samych policjantów, którzy mogą zrobić krzywdę człowiekowi i tak naprawdę sobie mogą zrobić krzywdę - zakończył były funkcjonariusz CBŚP.