Pobili 51-latka i uciekli. Zatrzymana para

W sobotę rano, 15 listopada dyżurny głogowskiej komendy otrzymał zgłoszenie ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dotyczące 51-letniego mężczyzny, który trafił pod opiekę medyków z obrażeniami po pobiciu. Z ustaleń personelu medycznego wynikało, że obrażenia mogą być wynikiem przestępstwa.

- Do zdarzenia doszło dzień wcześniej, w piątek wieczorem w Głogowie w mieszkaniu pokrzywdzonego, którego odwiedzili 33-letnia kobieta oraz 34-letni mężczyzna. Podczas spotkania miało dojść między nimi do kłótni, w trakcie której 51-latek został pobity przez odwiedzającą go parę. Zaraz po tym uciekli z mieszkania. Pokrzywdzony trafił na szpitalny SOR - informuje mł. asp. Natalia Szymańska z głogowskiej policji.

Zatrzymana para

Policjanci ustalili dane oraz miejsce pobytu podejrzewanych osób. Oboje zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie, a następnie usłyszeli zarzuty pobicia. Wobec nich zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Teraz odpowiedzą karnie przed sądem.

