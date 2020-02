Pojechali na akcję, w tym czasie wiatr zerwał im dach. "Okazało się, że nie bardzo jest do czego wracać"

W poniedziałek nad ranem, gdy nad Opolszczyzną szalały wichury, strażacy ochotnicy z Falmirowic pojechali gasić płonącą ściółkę leśną. Gdy po kilkudziesięciu minutach wrócili do swojej remizy, zobaczyli oparty o sąsiedni budynek kawałek blachy. W powietrzu latały kawałki ocieplenia. Po chwili do strażaków dotarło, że kawałek blachy to dach ich garażu. - Okazało się, że nie bardzo jest do czego wracać. Dach już leżał. Dla strażaków było to bardzo traumatyczne przeżycie - podkreśla Norbert Papkala, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Falmirowicach.