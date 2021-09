26 lat temu mężczyzna został postrzelony w szyję. Teraz prokuratura znalazła podejrzanego

Do zdarzenia, w związku z którym Grzegorz P. usłyszał zarzuty, doszło w styczniu 1995 roku w Niemczech. W trakcie rozmowy z dwoma innymi mężczyznami P. - jak informuje prokuratura - oddał strzał z broni palnej i ranił Wacława S. Pokrzywdzony doznał ciężkiego urazu w szyję, a jego życie było zagrożone.

"W toku postępowania prowadzonego zarówno przez niemieckie, jak i polskie służby ustalono, że zbrodnia mogła zostać dokonana na zlecenie członków grup przestępczych działających wówczas w Polsce. Postępowanie nie doprowadziło do ustalenia sprawców tej zbrodni i w 2011 roku zostało umorzone" - podał Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Zarzuty po 26 latach

Prokuratorzy Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu niedawno wrócili do sprawy.