Zderzenie siedmiu pojazdów na A4. Korek ma 10 kilometrów
Do zdarzenia doszło około godziny 16:40 na odcinku między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie, w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie, na wysokości 135. kilometra autostrady.
Jak przekazał dyżurny Państwowej Straży Pożarnej, w zderzeniu uczestniczyło siedem pojazdów, którymi podróżowało łącznie 11 osób. Dwóm osobom udzielono pomocy medycznej. Skarżyły się na krwawienie z nosa.
Na miejscu początkowo pracowało sześć zastępów straży pożarnej. Obecnie pozostały dwa zastępy. Na miejsce zadysponowano także śmigłowiec LPR.
Utrudnienia na A4
W wyniku zderzenia zablokowany został lewy pas jezdni w kierunku Wrocławia. Ruch w tym kierunku odbywa się prawym pasem. W stronę Zgorzelca kierowcy mogą korzystać z obu pasów.
Według informacji służb utrudnienia mogą potrwać do 19.30.
Źródło: tvn24.pl