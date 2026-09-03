Wrocław Zderzenie siedmiu pojazdów na A4. Korek ma 10 kilometrów

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło około godziny 16:40 na odcinku między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie, w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie, na wysokości 135. kilometra autostrady.

Jak przekazał dyżurny Państwowej Straży Pożarnej, w zderzeniu uczestniczyło siedem pojazdów, którymi podróżowało łącznie 11 osób. Dwóm osobom udzielono pomocy medycznej. Skarżyły się na krwawienie z nosa.

Na miejscu początkowo pracowało sześć zastępów straży pożarnej. Obecnie pozostały dwa zastępy. Na miejsce zadysponowano także śmigłowiec LPR.

Utrudnienia na A4

W wyniku zderzenia zablokowany został lewy pas jezdni w kierunku Wrocławia. Ruch w tym kierunku odbywa się prawym pasem. W stronę Zgorzelca kierowcy mogą korzystać z obu pasów.

Według informacji służb utrudnienia mogą potrwać do 19.30.