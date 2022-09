Przez drożyznę zamknęli pływalnię. Rachunki miały być dziesięć razy wyższe niż przed rokiem

Zamknięta do końca termomodernizacji

W związku z tym, ale też planowaną termomodernizacją, pływalnia Aquasport będzie nieczynna do 2024 roku, czyli do zakończenia prac, które pozwolą na oszczędzanie gazu i energii. Wtedy działać mają m.in. fotowoltaika i pompy ciepła.

Nie wiadomo co z dziećmi

- Tragedia, bo 90 dzieci trenowało pływanie już od lat i cieszyło się to powodzeniem. W tej chwili nie wiemy co z nimi zrobić czy jakaś pływalnia przyjmie nas na treningi, jaka to będzie odpłatność - mówi Adam Łyczko, trener sekcji pływania Brzeg Dolny.

Dla niego brak pracy na pływalni to strata paru tysięcy złotych rocznie. - Przede wszystkim to strata moralna, te dzieci w wieku od 4 do 12 lat już się przyzwyczaiły do mnie, do drugiego instruktora. Była fajna zabawa i została przerwana - kończy Łyczko.