Pożar mieszkania w Brzegu Dolnym

W czwartek w nocy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze mieszkania w budynku przy ulicy Słowackiego w Brzegu Dolnym w powiecie wołowskim.

- Z budynku ewakuowano 70 osób. Działania gaśnicze zostały zakończone. Na miejscu pracowało siedem zastępów straży pożarnej - poinformował młodszy kapitan Jakub Jarmuszczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.

W mieszkaniu znaleźli ciało

W mieszkaniu, w którym doszło do pożaru, znajdowały się cztery osoby. Jedna z nich została przewieziona do szpitala we Wrocławiu. Jak przekazał Jarmuszczak, strażacy w trakcie działań gaśniczych w płonącym lokalu odnaleźli ciało.

Działania na miejscu prowadzi policja pod nadzorem prokuratora. Spodziewany jest również przyjazd inspektora nadzoru budowlanego.

Pożar w Brzegu Dolnym Źródło: TVN24/ K. Połosak

