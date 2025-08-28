W czwartek w nocy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze mieszkania w budynku przy ulicy Słowackiego w Brzegu Dolnym w powiecie wołowskim.
- Z budynku ewakuowano 70 osób. Działania gaśnicze zostały zakończone. Na miejscu pracowało siedem zastępów straży pożarnej - poinformował młodszy kapitan Jakub Jarmuszczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.
W mieszkaniu znaleźli ciało
W mieszkaniu, w którym doszło do pożaru, znajdowały się cztery osoby. Jedna z nich została przewieziona do szpitala we Wrocławiu. Jak przekazał Jarmuszczak, strażacy w trakcie działań gaśniczych w płonącym lokalu odnaleźli ciało.
Działania na miejscu prowadzi policja pod nadzorem prokuratora. Spodziewany jest również przyjazd inspektora nadzoru budowlanego.
Autorka/Autor: mm/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24/ K. Połosak