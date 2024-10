Policjanci zabezpieczyli ponad 2,5 tysiąca porcji narkotyków

- Po wejściu do pomieszczeń policjanci wyczuli charakterystyczną woń. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli marihuanę, metamfetaminę, tabletki MDMA oraz broń i amunicję. Dowody zebrane w sprawie jednoznacznie potwierdziły, że mieszkaniec Bolesławca zarabiał, sprzedając narkotyki - przekazała policjantka.

Zarzuty dla zatrzymanych

- W pobliżu budynku mieszkalnego w miejscu osłoniętym paletami policjanci znaleźli 3 dorodne krzewy, a w garażu zabezpieczono 2 szklane słoiki zawierające marihuanę. 50-latek przyznał się do uprawy i posiadania marihuan - poinformowała aspirant sztabowy Anna Kublik-Rościszewska.

- 39-latek usłyszał 2 zarzuty - posiadania znacznej ilości marihuany oraz udzielania jej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wszyscy podejrzani w sprawie to mieszkańcy powiatu bolesławieckiego - przekazała policjantka i podkreśliła, że "łącznie, bolesławieccy policjanci wycofali z rynku ponad 2600 porcji handlowych marihuany, 100 porcji metamfetaminy, kilka tabletek MDMA oraz zabezpieczyli 3 krzewy konopi indyjskich, broń i amunicję".

Surowe konsekwencje

- Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających oraz udzielanie ich w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Za posiadanie narkotyków oraz nielegalną uprawę konopi grozi kara do 3 lat więzienia. Natomiast za posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej lub amunicji grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat - przekazała aspirant sztabowy Anna Kublik-Rościszewska.