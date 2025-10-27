Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Źle zaparkowane auta utrudniły akcję ratunkową. "To jest ogólnopolski problem". Nagranie

Strażacy biegli z defibrylatorem
Strażacy biegli do osoby z zatrzymanym krążeniem, auta utrudniały dostęp
Źródło: OSP Boguszów 
Strażacy z OSP Boguszów-Gorce (woj. dolnośląskie) zostali wezwani do osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia. Jednak droga była częściowo zablokowana przez źle zaparkowane auta, ratownicy byli zmuszeni ruszyć na pomoc pieszo. - Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, ale niestety nie udało się uratować życia - mówi naczelnik jednostki Emil Stroisz.

Do zdarzenia doszło 15 października na jednej z osiedlowych ulic w miejscowości Boguszów-Gorce na Dolnym Śląsku. Strażacy zostali wezwani do mężczyzny z nagłym zatrzymanie krążenia. W takich sytuacjach liczy się każda sekunda, ale dojazd na miejsce był utrudniony przez samochody zaparkowane wzdłuż wąskiej osiedlowej ulicy. Strażacy, widząc, że przejazd ciężkim wozem ratowniczym będzie trudny, musieli wyskoczyć z pojazdu i ruszyli na pomoc pieszo. 

- Podjąłem decyzję, żeby wybiec z defibrylatorem, za mną później pobiegli strażacy z zestawem ratowniczym R-1. Wdrożenie defibrylatora zawsze jest najważniejsze, stąd taką decyzję podjęliśmy. Ten samochód później na spokojnie przejechał, tylko kierowca nie miał już takiej presji. Uważam decyzję za odpowiednią. Mimo jakichś przeciwności robiliśmy, co mogliśmy, niestety, nie udało się tego pana finalnie uratować - mówi tvn24.pl Emil Stroisz, naczelnik OSP Boguszów-Gorce.

Strażacy musieli biec z defibrylatorem przez źle zaparkowane auta
Strażacy musieli biec z defibrylatorem przez źle zaparkowane auta
Źródło: OSP Boguszów-Gorce

Źle zaparkowane auta. Strażacy musieli wybiec z pojazdu

Aby uniknąć podobnych niebezpiecznych sytuacji wystarczy rozsądnie parkować.

- Nikt, parkując samochód, nie myśli o tym, że za chwilę będzie straż pożarna przejeżdżać, więc każdy parkuje pod siebie, a nie pod straż pożarną. Też nie jesteśmy częstymi gośćmi na takich drogach osiedlowych. Jeżeli chodzi o tę konkretną sytuację, nie chcielibyśmy demonizować, aczkolwiek jakoś chcielibyśmy wpłynąć na świadomość kierowców, żeby może parkowali po jednej stronie ulicy, żeby ten przejazd nam ułatwić - wyjaśnia.

Naczelnik OSP podkreśla, że problem z nieprawidłowym parkowaniem dotyczy nie tylko Boguszowa-Gorców.

- To jest ogólnopolski problem. W przypadku pożaru naszych pojazdów jest więcej, musi przyjechać samochód specjalistyczny z drabiną, który z reguły jest jeszcze większych gabarytów, jest dłuższy, gorzej takim pojazdem się manewruje. Dojechać z taką drabiną zdecydowanie jest ciężej, a jak nie dojedziemy, to wtedy nie dokonamy ewakuacji przy użyciu tej drabiny - przestrzega Stroisz.

TVN24 HD. Oglądaj na żywo
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD. Oglądaj na żywo

Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP Boguszów-Gorce

Udostępnij:
TAGI:
Województwo dolnośląskie
Czytaj także:
Mężczyzna chciał wypłacić 50 tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Nieuprawnione wypłaty z kont banku Santander. Prokuratura wszczęła zbiorcze śledztwo
Poznań
Donald Tusk
Pytania po wywiadzie Tuska. Rzecznik rządu rozwiewa wątpliwości
Polska
Dramatyczna akcja policji. Wyciągają roczne dziecko spod przewróconego samochodu
SUV dachował, utknęło pod nim roczne dziecko. Wideo z akcji ratunkowej
Świat
50-latka chciała przemycić narkotyki do więzienia
Książka z dopalaczami dla syna. 50-latka chciała ją przemycić do więzienia
Opole
Rak pręgowaty (Orconectes limosus)
Anatomia inwazji. Jak obcy przejmują polską przyrodę
Agnieszka Stradecka
Rafał Romanowski, Robert Telus
"Złodziejstwo legendarne", "chyba dziś największa afera PiS-u"
Polska
Wybuch w mieszkaniu w Głubczycach
Eksplozja w mieszkaniu. 62-latek z zarzutami
Opole
pap_20230427_0SZ
Setki milionów na lotnisko. "Decyzja miała charakter czysto polityczny"
BIZNES
Noc, deszcz, ulewa, opady
Groźna pogoda w części kraju. Są nowe alarmy IMGW
METEO
Interwencja strażaków w szkole podstawowej na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar zakładu meblarskiego. Na miejscu prawie 40 zastępów straży
Katowice
27 min
pc
Dwudzionek zamiast weekendu? I skąd wziął się w polskim chleb z dżemem?
Słowo daję
imageTitle
Kamil Grosicki w żałobie. "Była dla mnie wszystkim"
EUROSPORT
Magda Łucyan
Magda Łucyan nominowana do nagrody Viva! People Power
Polska
W Budynku przy Kasprzaka będzie Teatr Żydowski i Urząd Pracy
Teatr Żydowski i Urząd Pracy będą miały siedzibę w tym budynku. Najpierw remont
WARSZAWA
CPK
Rzecznik prokuratury o śledztwie w związku z kontrowersyjną sprzedażą
BIZNES
Marszałkowska się zazieleni
"Zapomnijcie o szarej, betonowej Marszałkowskiej"
WARSZAWA
Mężczyźni przed policją ukryli się w wersalkach
Wersalka okazała się dla nich nie najlepszą kryjówką
Lublin
shutterstock_2528317185
Nie tylko tyfus. Naukowcy o tym, co mogło zdziesiątkować armię Napoleona
Ciekawostki
Narkotest wykazał, że kobieta prowadziła pod wpływem amfetaminy (zdj. ilustracyjne)
Był po amfetaminie, kiedy zatrzymali go policjanci. Teraz im dziękuje
Trójmiasto
Huragan Melissa w poniedziałek rano czasu lokalnego
Chaos zacznie się już niedługo. Czekają na rekordowy huragan
METEO
imageTitle
Krychowiak kończy. "Niczego nie żałuję"
EUROSPORT
Książki na stoiskach Targów Książki Bez Cenzury
Targi antysemickich i antyukraińskich książek w centrum historycznej żydowskiej dzielnicy Krakowa
Bartosz Żurawicz, Filip Czekała
Miejsce jednego z wypadków
Dwie kobiety potrącone na przejściu dla pieszych
Lublin
Wszystkich Świętych
Duża zmiana w pogodzie tuż przed 1 listopada
METEO
Robert Telus
Zawieszony poseł PiS zabrał głos
Polska
Mikroskop, badania, choroby
Nieśmiertelność to błąd natury. Co naprawdę dzieje się, gdy komórki umierają?
Zdrowie
Małgorzata Manowska
Zwrot wniosku w sprawie Manowskiej. "Przez podpis"
Polska
Wjechał w barierki na moście Poniatowskiego
Wjechał w barierki na moście Poniatowskiego
WARSZAWA
Kadr z nagrania opublikowanego w grupie "Serock dla wszystkich"
Zakłada pelerynę i maskę, zagląda w okna. Apel do świadków
WARSZAWA
Gubernator Kalifornii Gavin Newsom
Trolluje Trumpa i właśnie zapowiedział, że rozważy start w wyborach
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica