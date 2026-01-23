Logo strona główna
WOŚP 2026

Łódź gra z WOŚP. MotoSzarża, wyjątkowe tramwaje i ślub na kominie EC1

Tramwaj WOŚP w Łodzi
Łódź gra z WOŚP. W Internecie kilkanaście aukcji, a w mieście plac Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wielkie serce
Źródło: TVN24
34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w najbliższą niedzielę. Jak co roku w Łodzi główne atrakcje związane z imprezą odbędą się w Manufakturze i na ulicy Piotrkowskiej. Na głównym deptaku miasta zamiast wielkiej szarży konnej odbędzie się MotoSzarża. Można też wziąć udział w licytacjach i powalczyć o śniadanie z profesor Joanną Senyszyn wystawione przez sztab Uniwersytetu Łódzkiego lub ślub na kominie EC1 udzielony przez prezydent Łodzi Hannę Zdanowską.

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ 10. JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już w najbliższą niedzielę. Jej tegoroczne hasło to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

W tym roku w Łodzi kwestować będzie około półtora tysiąca wolontariuszy z 11 sztabów. Główne imprezy związane z WOŚP odbędą się - podobnie jak co roku - w Manufakturze i na ulicy Piotrkowskiej.

Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak podczas wysyłki puszek 34. Finału WOŚP z magazynu UPS w Łazach
Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak podczas wysyłki puszek 34. Finału WOŚP z magazynu UPS w Łazach
Źródło: PAP/Marcin Obara

Główny sztab przygotował atrakcje dla całych rodzin

34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łodzi rozpocznie się już w sobotę, 24 stycznia. W Manufakturze, czyli głównym sztabie - czekać będą atrakcje dla całych rodzin.

Będą motocykliści z łódzkich klubów, którzy zaprezentują kultowe maszyny. Odbędą się licytacje na scenie. Mieszkańcy będą mogli wydrukować własne serduszka WOŚP na drukarkach 3D.

Najmłodsi spotkają ulubione postacie z filmów, gier i komiksów, z którymi będzie można zrobić pamiątkowe zdjęcia.

Jak co roku będzie wystawa złotych serduszek. Pokazy taneczne, widowiskowe pokazy sztuk walki, strefa dla dzieci - malowanie twarzy i czesanie bajkowych fryzur.

W niedzielę, 25 stycznia, rynek Manufaktury w Łodzi zamieni się w wielką przestrzeń koncertową. Na scenie wystąpią między innymi Wojtek Szumański i Dziwna Wiosna, a wieczór około godziny 20 tradycyjnie zakończy "Światełko do Nieba".

MotoSzarża i dzień otwarty sekcji Konnej Straży Miejskiej

W tym roku w niedzielę ulicą Piotrkowską zamiast barwnej szarży konnej, przejedzie MotoSarża, prowadzona przez Stowarzyszenie Moto-Błoto Łódź.

"W jej ramach zaplanowano przejazd samochodów terenowych, jednostek OSP oraz, jeśli dopisze pogoda, miłośników klasycznej motoryzacji" - informuje urząd miasta Łodzi.

W ramach wydarzeń towarzyszących 34. Finału WOŚP odbędzie się też Dzień Otwarty Sekcji Konnej Straży Miejskiej w Łodzi przy ulicy Wycieczkowej 86.

"Na uczestników czekają między innymi oprowadzanie po stajni, warsztaty kowalskie, pokazy sprzętu oraz spotkania z ułanami i miłośnikami motoryzacji offroadowej, a w Manufakturze w Łodzi będzie można odwiedzić stoisko promocyjne i zobaczyć patrol konny" - informuje magistrat.

Tramwaj WOŚP w Łodzi
Tramwaj WOŚP w Łodzi
Źródło: Urząd Miasta Łodzi

Wyjątkowe tramwaje i autobusy wyjadą na ulice

W niedzielę, 25 stycznia, z okazji Finału WOŚP na ulice Łodzi wyjadą zabytkowe składy tramwajowe oraz specjalne autobusy, które dowiozą mieszkańców na najważniejsze wydarzenia.

Specjalne linie kursować będą od godziny 13 do godziny 21 z częstotliwością co 20 minut.

Jak informuje urząd miasta, największą atrakcją mają być zabytkowe tramwaje kursujące na linii 341, które połączą krańcówkę Widzew Augustów z dworcem Łódź Żabieniec.

Równolegle Łodzian wozić będzie specjalna linia autobusowa 342, kursująca pomiędzy Placem Mikulskiego a ulicami Zachodnią i Limanowskiego. Podczas Finału na ulice wyjadą też kultowy Ikarus, Volvo oraz Jelcze.

Ślub na kominie EC1, śniadanie z Joanną Senyszyn

Są też internetowe licytacje w serwisie Allegro. Wylicytować można między innymi śniadanie z profesor Joanną Senyszyn wystawione przez sztab Uniwersytetu Łódzkiego. Poseł Tomasz Trela wystawił z kolei aukcję pod hasłem "Trela kontra chwasty", czyli wiosenne porządki. Można też wylicytować ślub na kominie EC1 udzielony przez prezydent Łodzi Hannę Zdanowską.

Przed nami 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Przed nami 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Źródło: Leszek Szymański/PAP

Podczas ubiegłorocznego 33. Finału WOŚP zebrano w Łodzi ponad 3 mln 380 tysięcy złotych. Z czego milion to kwota, za którą wylicytowano Złote Serduszko. Reszta to pieniądze, wrzucane do papierowych skarbonek.

pc

Autorka/Autor: pk/tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Urząd Miasta Łodzi

TAGI:
WOŚPŁódźkoncertMotoryzacjaŁódzkiewojewództwo łódzkie34. finał WOŚP
