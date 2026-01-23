GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ 10. JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już w najbliższą niedzielę. Jej tegoroczne hasło to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.
W tym roku w Łodzi kwestować będzie około półtora tysiąca wolontariuszy z 11 sztabów. Główne imprezy związane z WOŚP odbędą się - podobnie jak co roku - w Manufakturze i na ulicy Piotrkowskiej.
Główny sztab przygotował atrakcje dla całych rodzin
34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łodzi rozpocznie się już w sobotę, 24 stycznia. W Manufakturze, czyli głównym sztabie - czekać będą atrakcje dla całych rodzin.
Będą motocykliści z łódzkich klubów, którzy zaprezentują kultowe maszyny. Odbędą się licytacje na scenie. Mieszkańcy będą mogli wydrukować własne serduszka WOŚP na drukarkach 3D.
Najmłodsi spotkają ulubione postacie z filmów, gier i komiksów, z którymi będzie można zrobić pamiątkowe zdjęcia.
Jak co roku będzie wystawa złotych serduszek. Pokazy taneczne, widowiskowe pokazy sztuk walki, strefa dla dzieci - malowanie twarzy i czesanie bajkowych fryzur.
W niedzielę, 25 stycznia, rynek Manufaktury w Łodzi zamieni się w wielką przestrzeń koncertową. Na scenie wystąpią między innymi Wojtek Szumański i Dziwna Wiosna, a wieczór około godziny 20 tradycyjnie zakończy "Światełko do Nieba".
MotoSzarża i dzień otwarty sekcji Konnej Straży Miejskiej
W tym roku w niedzielę ulicą Piotrkowską zamiast barwnej szarży konnej, przejedzie MotoSarża, prowadzona przez Stowarzyszenie Moto-Błoto Łódź.
"W jej ramach zaplanowano przejazd samochodów terenowych, jednostek OSP oraz, jeśli dopisze pogoda, miłośników klasycznej motoryzacji" - informuje urząd miasta Łodzi.
W ramach wydarzeń towarzyszących 34. Finału WOŚP odbędzie się też Dzień Otwarty Sekcji Konnej Straży Miejskiej w Łodzi przy ulicy Wycieczkowej 86.
"Na uczestników czekają między innymi oprowadzanie po stajni, warsztaty kowalskie, pokazy sprzętu oraz spotkania z ułanami i miłośnikami motoryzacji offroadowej, a w Manufakturze w Łodzi będzie można odwiedzić stoisko promocyjne i zobaczyć patrol konny" - informuje magistrat.
Wyjątkowe tramwaje i autobusy wyjadą na ulice
W niedzielę, 25 stycznia, z okazji Finału WOŚP na ulice Łodzi wyjadą zabytkowe składy tramwajowe oraz specjalne autobusy, które dowiozą mieszkańców na najważniejsze wydarzenia.
Specjalne linie kursować będą od godziny 13 do godziny 21 z częstotliwością co 20 minut.
Jak informuje urząd miasta, największą atrakcją mają być zabytkowe tramwaje kursujące na linii 341, które połączą krańcówkę Widzew Augustów z dworcem Łódź Żabieniec.
Równolegle Łodzian wozić będzie specjalna linia autobusowa 342, kursująca pomiędzy Placem Mikulskiego a ulicami Zachodnią i Limanowskiego. Podczas Finału na ulice wyjadą też kultowy Ikarus, Volvo oraz Jelcze.
Ślub na kominie EC1, śniadanie z Joanną Senyszyn
Są też internetowe licytacje w serwisie Allegro. Wylicytować można między innymi śniadanie z profesor Joanną Senyszyn wystawione przez sztab Uniwersytetu Łódzkiego. Poseł Tomasz Trela wystawił z kolei aukcję pod hasłem "Trela kontra chwasty", czyli wiosenne porządki. Można też wylicytować ślub na kominie EC1 udzielony przez prezydent Łodzi Hannę Zdanowską.
Podczas ubiegłorocznego 33. Finału WOŚP zebrano w Łodzi ponad 3 mln 380 tysięcy złotych. Z czego milion to kwota, za którą wylicytowano Złote Serduszko. Reszta to pieniądze, wrzucane do papierowych skarbonek.
Autorka/Autor: pk/tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Urząd Miasta Łodzi