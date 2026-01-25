Na Bali i na Svalbardzie, w Tokio i w Toronto. Zajrzeliśmy do zagranicznych sztabów

WOŚP 2026 w TVN24. Zaprasza Jurek Owsiak

TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WOŚP.

Trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczne hasło to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

W całej Polsce, a również w najróżniejszych zakątkach świata, zaplanowana jest niezliczona liczba koncertów, wydarzeń sportowych, pikników i innych atrakcji. W tym roku zarejestrowanych zostało 1670 sztabów w Polsce oraz w 25 państwach z różnych zakątków świata. Tych drugich jest w tym roku 88, a najwięcej (25) powstało w Wielkiej Brytanii.

Sztab WOŚP w Japonii

WOŚP gra między innymi w Japonii. Sztab orkiestry znajduje się w Tokio, gdzie poza polskim jedzeniem i wieloma aukcjami będzie można również usłyszeć japoński zespół, który zaśpiewał polską muzykę ludową.

- Będziemy grać bardzo fajnie i kolorowo. Mamy polskie jedzenie, mamy dużo wspaniałych polskich aukcji, a przede wszystkim mamy japoński zespół, który zaśpiewa nam polską muzykę - mówiła jedna z członkiń sztabu. Próbkę umiejętności muzyków mogliśmy usłyszeć podczas relacji w TVN24.

WOŚP w Tokio. Japoński zespół zaśpiewał "Szła dzieweczka do laseczka " Źródło: TVN24

W ekstremalnych warunkach

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra także daleko za kołem podbiegunowym. Polska Stacja Polarna Hornsund, zlokalizowana na Svalbardzie, jest sztabem bardzo małym, odizolowanym od świata i oddalonym o tysiące kilometrów od Polski. Na skutej lodem wyspie trudno szukać darczyńców. Jak podkreśla kierownik wyprawy, "niedźwiedzie polarne, renifery i lisy polarne nie wydają się zbyt skore do pomocy finansowej, chociaż wiele z nich pięknie pozuje do pocztówek, które można wylicytować".

Finał WOŚP na Polskiej Stacji Polarnej Hornsund Źródło: TVN24

Na archipelagu Szetlandów Południowych znajduje się polska stacja badawcza. I to stamtąd sztab Stacji Antarktycznej im. Arctowskiego przesyła gorące "Siemaaaa!".

WOŚP na Stacji Arktycznej im. Arctowskiego

Na Bali Finał już zakończony

Ze względu na różnicę czasu, Finał WOŚP odbył się natomiast już na indonezyjskiej wyspie Bali. Tam WOŚP grał po raz dziesiąty. - Była niesamowita atmosfera, pogoda dopisała, ludzie dopisali - mówił w TVN24 Andrzej Jakubowski, który po raz kolejny zarządza sztabem na wyspie.

Na Bali Finał już się zakończył

Wśród wspierających ją osób jest też Małgosia, dziewczyna z zespołem Downa. Zanurkowała w tamtejszych wodach, by pod wodą rozwinąć flagę promującą WOŚP.

Flaga WOŚP pod wodą na Bali

WOŚP za Atlantykiem

WOŚP gra również po drugiej stronie globu. W kanadyjskim Toronto nawet nie tylko gra, ale i śpiewa. Tamtejsza Polonia zorganizowała z okazji WOŚP imprezę karaoke.

Sztab WOŚP w Toronto

Po południowej stronie granicy od ponad 30 lat działa z kolei sztab w Chicago. Tam, między innymi, na antenie lokalnej rozgłośni radiowej trwa licytacja złotego serduszka WOŚP.

Relacja Jana Pachlowskiego ze sztabu WOŚP w Chicago Źródło: TVN24

Strefa kulinarna w Madrycie

Najwięcej sztabów zlokalizowanych jest jednak w Europie.

W Madrycie ma on swoją siedzibę w centrum kultury Galileo, w samym centrum hiszpańskiej stolicy. - Zaczynamy o godzinie 12, w samo południe - mówił nam Marcin Paszko z madryckiego sztabu

Jak zapowiedział, WOŚP w Madrycie chce przyciągnąć Hiszpanów strefą kulinarną. Przygotował z tej okazji szereg specjałów polskiej kuchni. - Będą pierogi, będzie grochówka, są ciasta, jest także chleb ze smalcem i pączki - powiedział Paszko.

Sztab WOŚP w Madrycie

W Portugalii na świeżym powietrzu

W Lizbonie Finał WOŚP po raz kolejny rozgrywany jest w plenerze, w położonych w centrum stolicy Ogrodach Bombarda. - W niedzielę zamierzamy integrować dzieci, młodzież, rodziny, Polaków i Portugalczyków oraz wszystkich, którzy pojawią się w Ogrodach Bombarda – powiedziała szefowa lizbońskiego sztabu Małgorzata Stelmach, przypominając, że w godzinach popołudniowych odbędzie się licytacja.

Jak dodała, WOŚP wraca w plener z "warsztatami, kuchnią i muzyką", którymi chce zabawić zarówno Polaków mieszkających w aglomeracji Lizbony, jak też Portugalczyków. W zeszłym roku Orkiestra wróciła do Portugalli po kilkuletniej przerwie wywołanej w 2020 roku pandemią COVID-19.

WOŚP na sportowo

W zupełnie innej temperaturze odbywa się natomiast Finał w Sztokholmie, gdzie atrakcją było wspólne morsowanie.

Morsy w Sztokholmie wspierają WOŚP Źródło: TVN24

Morsowanie zorganizował również sztab w niemieckiej Altenie oraz w Bredzie w Niderlandach.

- WOŚP tutaj, za granicą, bardzo nas łączy, bardzo jednoczy całą Polonię. Jest to wydarzenie bardzo fajne, bardzo wesołe, które pokazuje, że potrafimy działać, potrafimy się bawić i zrobić przy okazji coś dobrego - powiedziała Kasia Majchrowicz-Pete ze sztabu Breda-Roosendaal.

Finał WOŚP w Holandii i Szwajcarii Źródło: TVN24

W krajach Beneluksu Finał często ma akcent sportowy. W innym holenderskim sztabie, w mieście Grootebroek, zorganizowano mecz halowej piłki nożnej.

Sztab w Grootebroek gra z WOŚP

Z kolei w Brukseli WOŚP gra pod hasłem Fitness Day. Sztab w stolicy Belgii rozgrzał uczestników eventu do czerwoności. To były treningi na najwyższych obrotach, bo pomaganie innym to jedna z najlepszych motywacji.

Sztab w Brukseli rozgrzał uczestników eventu do czerwoności Źródło: TVN24

25 sztabów na Wyspach

W Wielkiej Brytanii, gdzie zarejestrowanych zostało aż 25 sztabów, wolontariusze grają z Orkiestrą na wiele sposobów.

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w walijskim Newport przygotował w tym roku całą serię wydarzeń, ale wrażenie robi wyjście na najwyższy szczyt południowej Walii - Pan y Fen.

Sztab z Newport zdobywa szczyty Źródło: TVN24

Wspinaczkę górską zorganizował również sztab w Edynburgu. W ramach tegorocznych atrakcji związanych z Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wolontariusze zorganizowali m.in. wejście na szczyt Arthur’s Seat, położony w mieście wygasłego wulkanu.

Wejście na Arthur's Seat w Edynburgu

W samej stolicy Zjednoczonego Królestwa natomiast jeden ze sztabów WOŚP mieści się w Klubie Orła Białego w południowym Londynie. - Rozpoczynamy o godzinie 12 biegiem dla serca, czyli biegiem na dystansie 34 kilometrów - zapowiedział pan Dariusz Faryna z londyńskiego sztabu. Jak mówił, WOŚP ma przygotowane dla Brytyjczyków broszury informacyjne o Orkiestrze. - I dajemy też taki sygnał: "proszę przyjdźcie do nas, dołączajmy, łączmy, a nie dzielmy" - powiedział.

Tak gra Londyn Źródło: TVN24

Na sportowo gra również sztab w Belfaście, stolicy Irlandii Północnej. Wolontariusze wiedzą, że ruch to zdrowie, dlatego z okazji Finału zorganizowano tam wspólny bieg.

W Belfaście WOŚP gra na sportowo

Po raz pierwszy w Indiach

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dotarła również do Delhi. Pierwszy raz w historii WOŚP mamy sztab w stolicy Indii.

Po raz pierwszy WOŚP gra w tym roku w Delhi