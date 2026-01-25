Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
WOŚP 2026

Na Bali i na Svalbardzie, w Tokio i w Toronto. Zajrzeliśmy do zagranicznych sztabów

Zagraniczne sztaby WOŚP
WOŚP 2026 w TVN24. Zaprasza Jurek Owsiak
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ponownie rozbrzmiewa w najróżniejszych zakątkach świata. W ramach 34. Finału zarejestrowanych zostało 88 zagranicznych sztabów. Zajrzeliśmy do niektórych z nich.

TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WOŚP.

Trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczne hasło to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

W całej Polsce, a również w najróżniejszych zakątkach świata, zaplanowana jest niezliczona liczba koncertów, wydarzeń sportowych, pikników i innych atrakcji. W tym roku zarejestrowanych zostało 1670 sztabów w Polsce oraz w 25 państwach z różnych zakątków świata. Tych drugich jest w tym roku 88, a najwięcej (25) powstało w Wielkiej Brytanii.

Sztab WOŚP w Japonii

WOŚP gra między innymi w Japonii. Sztab orkiestry znajduje się w Tokio, gdzie poza polskim jedzeniem i wieloma aukcjami będzie można również usłyszeć japoński zespół, który zaśpiewał polską muzykę ludową.

- Będziemy grać bardzo fajnie i kolorowo. Mamy polskie jedzenie, mamy dużo wspaniałych polskich aukcji, a przede wszystkim mamy japoński zespół, który zaśpiewa nam polską muzykę - mówiła jedna z członkiń sztabu. Próbkę umiejętności muzyków mogliśmy usłyszeć podczas relacji w TVN24.

WOŚP w Tokio. Japoński zespół zaśpiewał "Szła dzieweczka do laseczka "
Źródło: TVN24

W ekstremalnych warunkach

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra także daleko za kołem podbiegunowym. Polska Stacja Polarna Hornsund, zlokalizowana na Svalbardzie, jest sztabem bardzo małym, odizolowanym od świata i oddalonym o tysiące kilometrów od Polski. Na skutej lodem wyspie trudno szukać darczyńców. Jak podkreśla kierownik wyprawy, "niedźwiedzie polarne, renifery i lisy polarne nie wydają się zbyt skore do pomocy finansowej, chociaż wiele z nich pięknie pozuje do pocztówek, które można wylicytować".

Klatka kluczowa-183770
Finał WOŚP na Polskiej Stacji Polarnej Hornsund
Źródło: TVN24

Na archipelagu Szetlandów Południowych znajduje się polska stacja badawcza. I to stamtąd sztab Stacji Antarktycznej im. Arctowskiego przesyła gorące "Siemaaaa!".

Klatka kluczowa-184647
WOŚP na Stacji Arktycznej im. Arctowskiego

Na Bali Finał już zakończony

Ze względu na różnicę czasu, Finał WOŚP odbył się natomiast już na indonezyjskiej wyspie Bali. Tam WOŚP grał po raz dziesiąty. - Była niesamowita atmosfera, pogoda dopisała, ludzie dopisali - mówił w TVN24 Andrzej Jakubowski, który po raz kolejny zarządza sztabem na wyspie.

Klatka kluczowa-184290
Na Bali Finał już się zakończył

Wśród wspierających ją osób jest też Małgosia, dziewczyna z zespołem Downa. Zanurkowała w tamtejszych wodach, by pod wodą rozwinąć flagę promującą WOŚP.

Klatka kluczowa-184780
Flaga WOŚP pod wodą na Bali

WOŚP za Atlantykiem

WOŚP gra również po drugiej stronie globu. W kanadyjskim Toronto nawet nie tylko gra, ale i śpiewa. Tamtejsza Polonia zorganizowała z okazji WOŚP imprezę karaoke.

Klatka kluczowa-184657
Sztab WOŚP w Toronto

Po południowej stronie granicy od ponad 30 lat działa z kolei sztab w Chicago. Tam, między innymi, na antenie lokalnej rozgłośni radiowej trwa licytacja złotego serduszka WOŚP.

Relacja Jana Pachlowskiego ze sztabu WOŚP w Chicago
Źródło: TVN24

Strefa kulinarna w Madrycie

Najwięcej sztabów zlokalizowanych jest jednak w Europie.

W Madrycie ma on swoją siedzibę w centrum kultury Galileo, w samym centrum hiszpańskiej stolicy. - Zaczynamy o godzinie 12, w samo południe - mówił nam Marcin Paszko z madryckiego sztabu

Jak zapowiedział, WOŚP w Madrycie chce przyciągnąć Hiszpanów strefą kulinarną. Przygotował z tej okazji szereg specjałów polskiej kuchni. - Będą pierogi, będzie grochówka, są ciasta, jest także chleb ze smalcem i pączki - powiedział Paszko.

Klatka kluczowa-184132
Sztab WOŚP w Madrycie

W Portugalii na świeżym powietrzu

W Lizbonie Finał WOŚP po raz kolejny rozgrywany jest w plenerze, w położonych w centrum stolicy Ogrodach Bombarda. - W niedzielę zamierzamy integrować dzieci, młodzież, rodziny, Polaków i Portugalczyków oraz wszystkich, którzy pojawią się w Ogrodach Bombarda – powiedziała szefowa lizbońskiego sztabu Małgorzata Stelmach, przypominając, że w godzinach popołudniowych odbędzie się licytacja.

Jak dodała, WOŚP wraca w plener z "warsztatami, kuchnią i muzyką", którymi chce zabawić zarówno Polaków mieszkających w aglomeracji Lizbony, jak też Portugalczyków. W zeszłym roku Orkiestra wróciła do Portugalli po kilkuletniej przerwie wywołanej w 2020 roku pandemią COVID-19.

WOŚP na sportowo

W zupełnie innej temperaturze odbywa się natomiast Finał w Sztokholmie, gdzie atrakcją było wspólne morsowanie.

Morsy w Sztokholmie wspierają WOŚP
Źródło: TVN24

Morsowanie zorganizował również sztab w niemieckiej Altenie oraz w Bredzie w Niderlandach.

- WOŚP tutaj, za granicą, bardzo nas łączy, bardzo jednoczy całą Polonię. Jest to wydarzenie bardzo fajne, bardzo wesołe, które pokazuje, że potrafimy działać, potrafimy się bawić i zrobić przy okazji coś dobrego - powiedziała Kasia Majchrowicz-Pete ze sztabu Breda-Roosendaal.

Klatka kluczowa-183685
Finał WOŚP w Holandii i Szwajcarii
Źródło: TVN24

W krajach Beneluksu Finał często ma akcent sportowy. W innym holenderskim sztabie, w mieście Grootebroek, zorganizowano mecz halowej piłki nożnej.

Sztab w Grootebroek gra z WOŚP

Z kolei w Brukseli WOŚP gra pod hasłem Fitness Day. Sztab w stolicy Belgii rozgrzał uczestników eventu do czerwoności. To były treningi na najwyższych obrotach, bo pomaganie innym to jedna z najlepszych motywacji.

Sztab w Brukseli rozgrzał uczestników eventu do czerwoności
Źródło: TVN24

25 sztabów na Wyspach

W Wielkiej Brytanii, gdzie zarejestrowanych zostało aż 25 sztabów, wolontariusze grają z Orkiestrą na wiele sposobów.

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w walijskim Newport przygotował w tym roku całą serię wydarzeń, ale wrażenie robi wyjście na najwyższy szczyt południowej Walii - Pan y Fen.

Sztab z Newport zdobywa szczyty
Źródło: TVN24

Wspinaczkę górską zorganizował również sztab w Edynburgu. W ramach tegorocznych atrakcji związanych z Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wolontariusze zorganizowali m.in. wejście na szczyt Arthur’s Seat, położony w mieście wygasłego wulkanu.

Klatka kluczowa-184821
Wejście na Arthur's Seat w Edynburgu

W samej stolicy Zjednoczonego Królestwa natomiast jeden ze sztabów WOŚP mieści się w Klubie Orła Białego w południowym Londynie. - Rozpoczynamy o godzinie 12 biegiem dla serca, czyli biegiem na dystansie 34 kilometrów - zapowiedział pan Dariusz Faryna z londyńskiego sztabu. Jak mówił, WOŚP ma przygotowane dla Brytyjczyków broszury informacyjne o Orkiestrze. - I dajemy też taki sygnał: "proszę przyjdźcie do nas, dołączajmy, łączmy, a nie dzielmy" - powiedział.

Klatka kluczowa-183924
Tak gra Londyn
Źródło: TVN24

Na sportowo gra również sztab w Belfaście, stolicy Irlandii Północnej. Wolontariusze wiedzą, że ruch to zdrowie, dlatego z okazji Finału zorganizowano tam wspólny bieg.

Klatka kluczowa-184762
W Belfaście WOŚP gra na sportowo

Po raz pierwszy w Indiach

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dotarła również do Delhi. Pierwszy raz w historii WOŚP mamy sztab w stolicy Indii.

Klatka kluczowa-184748
Po raz pierwszy WOŚP gra w tym roku w Delhi

Autorka/Autor: mgk/ads

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
WOŚPWOŚP 2026
Czytaj także:
wosp
Padnie kolejny rekord? Tyle już zebrano na tegoroczny Finał
WOŚP 2026
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego zagra w ramach WOŚP
"Artystyczny mariaż" zagra we Wrocławiu
WOŚP 2026
imageTitle
Zacznij tydzień ze Świątek. Plan transmisji Australian Open w poniedziałek
EUROSPORT
imageTitle
Publiczność wpadła w zachwyt, choć on tylko złapał piłkę. Ale jak!
EUROSPORT
Wypadek w Somiance
Nie zauważył jadącego przed nim rowerzysty
WARSZAWA
Gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
"To jest ten dzień!". Zbieramy, licytujemy, pomagamy
RELACJA
ambasada usa kopenhaga protesty grenlandia - Stig Alenas shutterstock_2723419657
Bojkotują produkty z USA. "Broń w wojnie handlowej"
BIZNES
imageTitle
Polska alpejka przytłoczona hejtem. Rezygnuje z igrzysk
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Prezydent zaprosił, a kto pójdzie na spotkanie? "My się nie wybieramy"
Polska
Do szpitala trafił pasażer
Uderzył w barierki na autostradzie i dachował
Łódź
Lód, mróz, zima, gololedź
Duża część Polski zamieni się w lodowisko. Pomarańczowo na mapie
METEO
Akcja policji w rejonie Skarżyska-Kamiennej
Było ich 36, mieli rękawice i ochraniacze na szczękę
Kielce
imageTitle
Zmora Miedwiediewa. 20-letni Amerykanin znów wyrzucił go z turnieju
EUROSPORT
imageTitle
Switolina górą w ukraińsko-rosyjskim meczu z podtekstami. Zagra w ćwierćfinale
EUROSPORT
"15 funkcjonariuszy ICE jest tuż za nim". Tego w telewizji nie zobaczysz
"15 funkcjonariuszy ICE jest tuż za nim". Tego w telewizji nie zobaczysz
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Donczić przypomniał się byłej drużynie. Wielki powrót Lakers
EUROSPORT
Recepta wzbudziła wątpliwości pracownika apteki (zdjęcie ilustracyjne)
Zatrzymany w aptece. Z powodu recepty
WARSZAWA
warszawa ludzie ulica
Mocna prognoza dla polskiej gospodarki. "Szczyt modernizacyjny"
BIZNES
Utrudnienia w USA przez burzę śnieżną
Załamanie pogody rozciąga się na tysiące kilometrów
METEO
Zaginiona Katarzyna Mrozowicz
"To nasz ostatni trop". 27-latka zaginęła po powrocie z Islandii
Trójmiasto
imageTitle
"I co ja robię tu?". Dosadny komentarz skoczka po decyzji trenera
EUROSPORT
Robot chirurgiczny
Roboty chirurgiczne są lepsze i dla chirurga, i dla pacjenta. Ale drogie
Zuzanna Kuffel
nastolatek lekarz shutterstock_2525841547
"Jak pacjent z chorobą rzadką w Polsce kończy 18 lat, to słyszy 'krzyż na drogę'"
WOŚP 2026
39-latek trafił w ręce "łowców głów"
Ukrywał się u znajomego. Był bardzo zaskoczony wizytą policjantów
Lublin
imageTitle
Djoković ekspresem w ćwierćfinale. Rywal się wycofał
EUROSPORT
Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś
Pieniądze z tacy trafią do Kijowa. "Nie możemy pozostać obojętni"
Kraków
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Jakie będą losy mroźnego wyżu
METEO
Blok, w którym doszło do zdarzenia
Wyważyli drzwi, wtargnęli do mieszkania i zaatakowali nożem mężczyznę
Katowice
Pożar wybuchł na siódmym piętrze bloku
Pożar na siódmym piętrze. Nie żyje mężczyzna, sześć osób w szpitalu
Katowice
Alex Pretti
"Profesjonalista", "troszczył się o sprawiedliwość". Zastrzelił go funkcjonariusz ICE
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica