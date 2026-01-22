GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
34. Finał WOŚP odbędzie się w najbliższą niedzielę 25 stycznia. Zebrane w tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na gastroenterologię dziecięcą, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Tegoroczne hasło Finału to: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".
WOŚP 2026 - ile zebrano
Pieniądze na tegoroczny cel WOŚP można wpłacać już teraz na kilka sposobów, bez wychodzenia z domu: poprzez między innymi eSkarbonkę, wpłaty online, wysłanie SMS-a czy branie udziału w aukcjach. W niedzielę, tradycyjnie, będzie można także wrzucić pieniądze do puszki.
Na stronie internetowej WOŚP działa licznik dotychczasowych wpłat. W południe 22 stycznia na cel tegorocznego Finału zebrano już 26 563 766 zł.
Finał WOŚP 2026 - wydarzenia
Tegoroczny Finał WOŚP odbędzie się po raz kolejny na błoniach Stadionu Narodowego, gdzie ruszyła budowa sceny oraz namiotu przeznaczonego na studio telewizyjne, z którego transmitowany będzie Finał akcji. W tym roku na scenie wystąpią m.in. Ich Troje, Dżem, Lemon czy Happysad. O godz. 20 tradycyjnie rozbłyśnie światełko do nieba.
Wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z Finałem WOŚP będzie można śledzić w TVN, TTV, TVN24, w Playerze oraz w portalu tvn24.pl.
WOŚP 2025 - rekordowy wynik
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 33 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami, wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.
W zeszłym roku zbierano środki na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej. 33. Finał zamknął się ostateczną kwotą 289 068 047,77 zł - ogłosił ją w marcu 2025 roku prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak. W ciągu wszystkich dotychczasowych 33 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,6 miliardy złotych i kupiła niemal 81 tysięcy urządzeń.
Autorka/Autor: pb//mm
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl