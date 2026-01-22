Rafał Sawa o aukcji dla WOŚP Źródło: TVN24 BiS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

34. Finał WOŚP odbędzie się w najbliższą niedzielę 25 stycznia. Zebrane w tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na gastroenterologię dziecięcą, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Tegoroczne hasło Finału to: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

WOŚP 2026 - ile zebrano

Pieniądze na tegoroczny cel WOŚP można wpłacać już teraz na kilka sposobów, bez wychodzenia z domu: poprzez między innymi eSkarbonkę, wpłaty online, wysłanie SMS-a czy branie udziału w aukcjach. W niedzielę, tradycyjnie, będzie można także wrzucić pieniądze do puszki.

Na stronie internetowej WOŚP działa licznik dotychczasowych wpłat. W południe 22 stycznia na cel tegorocznego Finału zebrano już 26 563 766 zł.

Finał WOŚP 2026 - wydarzenia

Tegoroczny Finał WOŚP odbędzie się po raz kolejny na błoniach Stadionu Narodowego, gdzie ruszyła budowa sceny oraz namiotu przeznaczonego na studio telewizyjne, z którego transmitowany będzie Finał akcji. W tym roku na scenie wystąpią m.in. Ich Troje, Dżem, Lemon czy Happysad. O godz. 20 tradycyjnie rozbłyśnie światełko do nieba.

Wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z Finałem WOŚP będzie można śledzić w TVN, TTV, TVN24, w Playerze oraz w portalu tvn24.pl.

WOŚP 2025 - rekordowy wynik

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 33 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami, wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W zeszłym roku zbierano środki na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej. 33. Finał zamknął się ostateczną kwotą 289 068 047,77 zł - ogłosił ją w marcu 2025 roku prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak. W ciągu wszystkich dotychczasowych 33 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,6 miliardy złotych i kupiła niemal 81 tysięcy urządzeń.