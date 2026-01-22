Logo strona główna
WOŚP 2026

Padnie kolejny rekord? Tyle już zebrano na tegoroczny Finał WOŚP

32. Finał WOŚP
Rafał Sawa o aukcji dla WOŚP
Źródło: TVN24 BiS
Zbiórka na tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trwa już w najlepsze. W tym roku celem jest walka z chorobami układu pokarmowego u dzieci. Ile pieniędzy dotąd zebrano?

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

34. Finał WOŚP odbędzie się w najbliższą niedzielę 25 stycznia. Zebrane w tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na gastroenterologię dziecięcą, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Tegoroczne hasło Finału to: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

"Na tym cierpi cała rodzina". Już w niedzielę WOŚP zagra dla nich
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Na tym cierpi cała rodzina". Już w niedzielę WOŚP zagra dla nich

Polska

WOŚP 2026 - ile zebrano

Pieniądze na tegoroczny cel WOŚP można wpłacać już teraz na kilka sposobów, bez wychodzenia z domu: poprzez między innymi eSkarbonkę, wpłaty online, wysłanie SMS-a czy branie udziału w aukcjach. W niedzielę, tradycyjnie, będzie można także wrzucić pieniądze do puszki.

Na stronie internetowej WOŚP działa licznik dotychczasowych wpłat. W południe 22 stycznia na cel tegorocznego Finału zebrano już 26 563 766 zł.

Finał WOŚP 2026 - wydarzenia

Tegoroczny Finał WOŚP odbędzie się po raz kolejny na błoniach Stadionu Narodowego, gdzie ruszyła budowa sceny oraz namiotu przeznaczonego na studio telewizyjne, z którego transmitowany będzie Finał akcji. W tym roku na scenie wystąpią m.in. Ich Troje, Dżem, Lemon czy Happysad. O godz. 20 tradycyjnie rozbłyśnie światełko do nieba.

Wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z Finałem WOŚP będzie można śledzić w TVN, TTV, TVN24, w Playerze oraz w portalu tvn24.pl.

WOŚP 2025 - rekordowy wynik

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 33 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami, wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W zeszłym roku zbierano środki na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej. 33. Finał zamknął się ostateczną kwotą 289 068 047,77 zł - ogłosił ją w marcu 2025 roku prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak. W ciągu wszystkich dotychczasowych 33 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,6 miliardy złotych i kupiła niemal 81 tysięcy urządzeń.

"Ten sprzęt bardzo nam pomaga w naszej walce"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Ten sprzęt bardzo nam pomaga w naszej walce"

Autorka/Autor: pb//mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

WOŚP WOŚP 2026
