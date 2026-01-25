Julia Wieniawa o tym, skąd wziął się jej pomysł na tegoroczną aukcję Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

34. Finał WOŚP odbędzie się w najbliższą niedzielę, 25 stycznia. Zebrane w tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na gastroenterologię dziecięcą, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Tegoroczne hasło Finału to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

WOŚP 2026 - ile zebrano

Pieniądze na tegoroczny cel WOŚP można wpłacać już teraz na kilka sposobów, bez wychodzenia z domu: poprzez między innymi eSkarbonkę, wpłaty online, wysłanie SMS-a czy branie udziału w aukcjach. W niedzielę, tradycyjnie, będzie można także wrzucić pieniądze do puszki.

Na stronie internetowej WOŚP działa licznik dotychczasowych wpłat. Do godziny 8.30 rano 25 stycznia na cel tegorocznego Finału zebrano już 36 479 648 zł. Po godzinie 9. licznik pokazywał kwotę 37 458 371 zł. O godzinie 11.20 kwota wzrosła do 40 012 532 zł. O godzinie 12.30 licznik wskazywał 42 621 005 zł. 46 582 326 zł - taką kwotę wskazywał licznik przed godz. 14. Godzinę później licznik pokazywał 52 826 451 zł. Tuż przed godziną 16. na liczniku pojawiła się kwota 60 321 450 zł.

Finał WOŚP 2026 - wydarzenia

Tegoroczny Finał WOŚP odbędzie się po raz kolejny na błoniach Stadionu Narodowego, gdzie ruszyła budowa sceny oraz namiotu przeznaczonego na studio telewizyjne, z którego transmitowany będzie Finał akcji. W tym roku na scenie wystąpią m.in. Ich Troje, Dżem, Lemon czy Happysad. O godz. 20 tradycyjnie rozbłyśnie Światełko do Nieba.

Wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z Finałem WOŚP będzie można śledzić w TVN, TTV, TVN24, w Playerze oraz w portalu tvn24.pl.

WOŚP 2025 - rekordowy wynik

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 33 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami, wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W zeszłym roku zbierano środki na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej. 33. Finał zamknął się ostateczną kwotą 289 068 047,77 zł - ogłosił ją w marcu 2025 roku prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak. W ciągu wszystkich dotychczasowych 33 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych i kupiła niemal 81 tysięcy urządzeń.