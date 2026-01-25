Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
WOŚP 2026

Ile zebrano na WOŚP 2026? Licznik WOŚP się nie zatrzymuje!

wosp
Julia Wieniawa o tym, skąd wziął się jej pomysł na tegoroczną aukcję
Źródło: TVN24
Zbiórka na tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trwa już w najlepsze. Na liczniku już ponad 75 mln złotych. Wiadomo, że kwota się jeszcze znacząco zmieni. Czy uda się pobić rekord zbiórek WOŚP? W tym roku celem jest walka z chorobami układu pokarmowego u dzieci.

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

34. Finał WOŚP odbędzie się w najbliższą niedzielę, 25 stycznia. Zebrane w tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na gastroenterologię dziecięcą, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Tegoroczne hasło Finału to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

"Na tym cierpi cała rodzina". Już w niedzielę WOŚP zagra dla nich
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Na tym cierpi cała rodzina". Już w niedzielę WOŚP zagra dla nich

Polska

WOŚP 2026 - ile zebrano

Pieniądze na tegoroczny cel WOŚP można wpłacać już teraz na kilka sposobów, bez wychodzenia z domu: poprzez między innymi eSkarbonkę, wpłaty online, wysłanie SMS-a czy branie udziału w aukcjach. W niedzielę, tradycyjnie, będzie można także wrzucić pieniądze do puszki.

Na stronie internetowej WOŚP działa licznik dotychczasowych wpłat. Do godziny 8.30 rano 25 stycznia na cel tegorocznego Finału zebrano już 36 479 648 zł. Po godzinie 9. licznik pokazywał kwotę 37 458 371 zł. O godzinie 11.20 kwota wzrosła do 40 012 532 zł. O godzinie 12.30 licznik wskazywał 42 621 005 zł. 46 582 326 zł - taką kwotę wskazywał licznik przed godz. 14. Godzinę później licznik pokazywał 52 826 451 zł. Tuż przed godziną 16. na liczniku pojawiła się kwota 60 321 450 zł.

Finał WOŚP 2026 - wydarzenia

Tegoroczny Finał WOŚP odbędzie się po raz kolejny na błoniach Stadionu Narodowego, gdzie ruszyła budowa sceny oraz namiotu przeznaczonego na studio telewizyjne, z którego transmitowany będzie Finał akcji. W tym roku na scenie wystąpią m.in. Ich Troje, Dżem, Lemon czy Happysad. O godz. 20 tradycyjnie rozbłyśnie Światełko do Nieba.

Wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z Finałem WOŚP będzie można śledzić w TVN, TTV, TVN24, w Playerze oraz w portalu tvn24.pl.

WOŚP 2025 - rekordowy wynik

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 33 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami, wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W zeszłym roku zbierano środki na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej. 33. Finał zamknął się ostateczną kwotą 289 068 047,77 zł - ogłosił ją w marcu 2025 roku prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak. W ciągu wszystkich dotychczasowych 33 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych i kupiła niemal 81 tysięcy urządzeń.

"Ten sprzęt bardzo nam pomaga w naszej walce"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Ten sprzęt bardzo nam pomaga w naszej walce"

Autorka/Autor: pb//mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
WOŚPWOŚP 202634. finał WOŚP
Czytaj także:
Zaśnieżona ulica Nowego Jorku
Atak zimy w Nowym Jorku. "Wszystko jest zasypane"
METEO
sklejka3
"Będą się państwo dobrze bawić". Gwiazdy o swoich licytacjach
WOŚP 2026
imageTitle
Położył narty w złym miejscu i się zaczęło. Najlepszy skoczek sezonu wykluczony
EUROSPORT
Nawrocki Zełenski Nauseda
"Jedno w istocie się nie zmienia". Konferencja trzech prezydentów
imageTitle
Niebezpieczny incydent pogrążył faworytów. Zaskakujący mistrzowie świata
EUROSPORT
Nawrocki
Trump miał na myśli Polskę? "Nie po to mówiłby mi..."
shutterstock_1329994352 Zakopane, Polska - 22 lutego 2019 r. Tłum ludzi spaceruje po Krupówkach w zimowy dzień. Krupówki to główny deptak w Zakopanem. Ulica jest pełna pamiątek.
W Zakopanem wyczerpali limit sklepów z alkoholem
Kraków
Pomogli matce z dwójką dzieci i uszkodzonym wózkiem dotrzeć do domu
Wózek był uszkodzony, dzieci płakały. Pomogli
WARSZAWA
Dlaczego zbiera 34 lata? "Żeby potem mieć uśmiech na twarzy"
Dlaczego zbiera 34 lata? "Żeby potem mieć uśmiech na twarzy"
RELACJA
13-latek skazany na dożywocie za zabójstwo rodzeństwa?
FAŁSZ100 lat więzienia dla nastolatka? Co tu się nie zgadza
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Narty poleciały, co ze skoczkiem? Szokująca scena w mistrzostwach świata
EUROSPORT
Zator lodowy na Sanie w rejonie miejscowości Ulucz
Rzeki zamarzają od wschodu po zachód. Niektóre pierwszy raz od lat
METEO
Mirosław Kordunowski wziął udział w tegorocznym marszu. Miał na sobie wyjątkową koszulkę
Rok temu uratowali mu życie, teraz biegł w specjalnej koszulce
WOŚP 2026
W Tatrach sypnie śniegiem
Historyczny rekord w Tatrach. Dla przyrody to może być kłopot
Kraków
Protest przed urzędem gminy w Sobolewie
Całą noc odbierali psy, aktywiści o "tragicznym procesie". "Kilka godzin czekaliśmy na mrozie"
WARSZAWA
Lód, mróz, zima, gololedź
Duża część Polski zamieni się w lodowisko. Pomarańczowo na mapie
METEO
Gołoledź, opady marznące, noc
Uwaga! Czeka nas pogoda dynamiczna i potencjalnie bardzo niebezpieczna
METEO
Tosia, bohaterka reportażu "Dzwon zwycięcy" sama dzisiaj kwestuje
Rok temu trafiła na OIOM. Teraz Tosia sama pomaga
WOŚP 2026
imageTitle
Barcelona nokautuje w lidze. Kapitalny ostatni gol
EUROSPORT
18-latka kierująca autem była pijana
Telefon wysłał informację o wypadku, autem jechała pijana 18-latka
WARSZAWA
Iga Świątek w Australian Open
Świątek: czasem doping potrafi być irytujący
EUROSPORT
Grozi mu do 15 lat więzienia
Groził ekspedientce, żądał pieniędzy. Uciekł i kilka razy się przebierał, by zmylić policjantów
Najnowsze
whatsup social media smartfon shutterstock_2481870661
Meta pod ostrzałem. Chodzi o rozmowy na WhatsAppie
BIZNES
Ameba Naegleria fowleri
Wolno żyjące ameby stanowią coraz większe zagrożenie
METEO
konfa WOŚP
"Dzień, kiedy kumulujemy wszystko, co działo się przed Finałem"
WOŚP 2026
Wielkoorkiestrowa Sztafeta Cyklistów jedzie dla WOŚP już po raz 26.
250 kilometrów na rowerach. Jadą do Warszawy z czekiem dla WOŚP
WOŚP 2026
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Euro w Polsce? Minister finansów zabiera głos
BIZNES
Wielki finał WOŚP już w niedzielę 25 stycznia. Jakie atrakcje przygotowano w Poznaniu?
Jak pomóc WOŚP bez wychodzenia z domu?
WOŚP 2026
imageTitle
Kosmiczny czas Polaka. Ustanowił rekord niemieckiego toru
EUROSPORT
imageTitle
Wielki sukces polskiej łyżwiarki tuż przed igrzyskami
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica