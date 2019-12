Jeden nie żyje, drugi zatrzymany. Policja: zaatakował sąsiada siekierą





23-letni mieszkaniec wielkopolskiego Gowarzewa został zatrzymany w piątek w związku z zabójstwem 32-letniego sąsiada.

Prokuratura: siekierą zabił rodziców i siedmioletniego brata. 18-latek aresztowany 18-letni Marcel... czytaj dalej » Jak poinformował rzecznik wielkopolskiej policji młodszy inspektor Andrzej Borowiak, do zdarzenia doszło w piątek przed południem. Obaj mężczyźni mieszkali po sąsiedzku w Gowarzewie w gminie Kleszczewo w powiecie poznańskim.

Policja: zaatakował siekierą

Z ustaleń policji wynika, że 23-latek zaatakował 32-letniego sąsiada siekierą. - Do ataku doszło na posesji 32-latka. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, ale nie udało się go uratować, zmarł - podkreślił Borowiak.

Jak dodał, 23-latek został zatrzymany i nie stawiał oporu. Policjanci nie udzielają szczegółowych informacji na temat okoliczności zdarzenia.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Gowarzewo położone jest w województwie wielkopolskim, niedaleko Poznania