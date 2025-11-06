Logo TVN24
Świat

Załamanie pogody w Portugalii. Ponad tysiąc interwencji służb

Załamanie pogody w Lizbonie
Nocna burza w Lizbonie (z wtorku na środę)
Źródło: Câmara Municipal de Lisboa/Facebook
Ponad tysiąc razy interweniowały w środę portugalskie służby w związku z załamaniem pogody. Między innymi w aglomeracji Lizbony doszło do licznych podtopień spowodowanych ulewnymi opadami deszczu. Wystąpiły także problemy z dostępem do prądu.

W środę nad Portugalią przetoczył się front atmosferyczny niosący intensywne opady deszczu oraz silny wiatr. Jak informują lokalne media, do godziny 22 w środę służby interweniowały ponad tysiąc razy. Wśród najbardziej dotkniętych regionów znalazły się Lizbona i Porto.

Liczne podtopienia, powalone drzewa

Wskutek środowych ulew doszło do licznych podtopień w aglomeracji stolicy kraju Lizbony. Nieprzejezdnych jest kilka tuneli, z których strażacy wypompowują wodę. Prace porządkowe prowadzone są również w części portu lotniczego im. Humberta Delgado w Lizbonie, która znalazła się pod wodą. Z powodów bezpieczeństwa wstrzymano tymczasowo transport barek przewożących samochody na rzece Tag w stołecznej aglomeracji.

Wskutek załamania pogody zamknięta także jest jedna z głównych arterii aglomeracji Porto, aleja Dom Carlosa I. Wichury oraz podtopienia doprowadziły w środę w całej Portugalii do licznych awarii sieci energetycznych i pozbawienia prądu ponad 60 tys. gospodarstw domowych.

Ostrzeżenia w czwartek

Według rządowej agencji ds. meteorologii Portugalskiego Instytutu Morza i Atmosfery (IPMA) do czwartku na wybrzeżu spodziewać się można silnego wiatru oraz fal oceanicznych przekraczających 6 metrów wysokości. Na portugalskim wybrzeżu obowiązują pomarańczowe i żółte ostrzeżenia.

Autorka/Autor: fw

Źródło: PAP, IPMA, Observador.pt

Źródło zdjęcia głównego: Câmara Municipal de Lisboa/Facebook

