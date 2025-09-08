Hipopotam zatopił łódź. Kilkanaście osób zginęło

Na Florydzie niedźwiedź zaatakował mężczyznę tuż pod domem Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragedii doszło w piątek na jeziorze Buyo, będącym częścią rzeki Sassandra, jednej z największych w Wybrzeżu Kości Słoniowej, w południowo-zachodniej części kraju. Łódź, którą płynęło 14 osób, w tym kobiety z dziećmi i niemowlęciem, nagle zaatakował hipopotam.

Tragiczny finał

Atak zwierzęcia skończył się tragicznie - przeżyły go tylko trzy osoby, pozostałych jedenaście utonęło. Poszukiwania pozostałych trwały do niedzieli, ale okazały się bezskuteczne - przekazała w niedzielę Belmode Dogo, ministra ds. spójności narodowej, solidarności i walki z ubóstwem.

W Wybrzeżu Kości Słoniowej, głównie na południu kraju, w rzekach Sassnadra i Bandama, żyje obecnie około 500 hipopotamów. Jako gatunek zagrożony wyginięciem znajdują się pod ścisłą ochroną. W 2022 roku przeprowadzono w tym kraju badania, które wykazały, że hipopotamy odpowiadają za najwięcej ofiar i obrażeń u ludzi spośród wszystkich zwierząt. Każdego roku w Afryce przyczyniają się do śmierci około 500 osób.

Nie pierwsza tragedia na wodzie w tym roku

Tragedie na wodzie - niekoniecznie związane z hipopotamami - są dość częste w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Łodzie są często budowane przez zwykłych ludzi oraz przeciążone przez pasażerów i towary. W kwietniu co najmniej 12 dzieci z wioski Tiaha w departamencie Dabou na południu kraju, gdy ich łódź przewróciła się podczas powrotu z wycieczki po jeziorze Ebrie zorganizowanej przez lokalny kościół.